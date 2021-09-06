Самым крупным ящерицам в мире угрожают изменения климата из-за действий человека.

Комодский варан, самая большая ящерица в мире, отнесен к вымирающим видам.

Об этом говорят данные из нового списка Международного союза охраны природы (IUCN), пишет N+1.

Второе за год обновление списка относится к началу сентября, и если ранее этих рептилий приписывали к уязвимым видам, теперь их природоохранный статус изменен на "вымирающий".

По словам ученых, комодским варанам угрожает новая проблема - изменение климата вследствие действий человека. Исследования показывают, что связанный с таянием ледников рост уровня моря может затопить значительную часть современного ареала этих ящериц. В таком случае всего за 45 лет вид лишится минимум 30% мест обитания.

Чем особенны комодские вараны

Комодский варан или, как его еще называют, гигантский индонезийский варан - это вид ящериц, живущий на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг. Он является самой крупной из ныне существующих ящериц и самым тяжелым современным представителем чешуйчатых.

Читайте такжеВ Австралии птица научилась изображать электродрель и плакать как ребенок (видео)Комодские вараны могут вырастать более 3 метров в длину и весить более 130 килограммов. Взрослые особи в основном питаются крупными копытными млекопитающими.

Древнейшим ископаемым остаткам комодского варана более 3,8 миллиона лет.

Какие еще виды получили новый охранный статус

В обновленном списке IUCN увеличилась также доля акул и скатов под угрозой исчезновения. Они сильно страдают от массового вылова, разрушения мест обитания и климатических изменений. Опасность, как считают ученые, грозит 37% их видов, а животные теперь находятся в категориях от "уязвимой" до "на грани полного исчезновения".

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Автор: Катерина Комолова