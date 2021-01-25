Водопад Серебряные струи был туристической жемчужиной полуострова.

В оккупированному Крыму пересох знаменитый водопад, к которому массово ездили туристы.

Соответствующие фото опубликовал крымский блогер Roksolana Today&Крым на своей странице в Twitter.

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – прокомментировал фото блогер.

Водопад Серебряные струи был туристической жемчужиной полуострова. Он расположен в 4,5 км южнее села Соколиного. Его еще называют Чаин-Су или Сары-Су.

Стоит добавить, что ранее крымские гиды привлекали туристов экскурсиями на этот водопад. Поход к нему называли второй частью похода в Большой каньон Крыма. Людям предлагали искупаться в природных ваннах, которые образовались у него.

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Автор: УНИАН