На Черниговщине за месяц в ДТП погибло двое лосей

Случаи гибели животных специалисты связывают с их миграцией весной

На Черниговщине с начала апреля на автодорогах погибло двое лосей.

Читайте такжеВ Одесской области расследуют поджог территории Нижнеднестровского природного паркаОб этом сообщили в Черниговском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства. Согласно информации, вблизи моста через Десну на объездной автотрассе между Шестовицей и Ягодным (близ Чернигова) грузовик сбил молодую лосиху. Животное пыталось убежать, но пробежав метров двести, умерло.

На прошлой неделе на трассе Киев – Гомель возле поворота на Олешне — ночью погиб трехлетний лось, а водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Со слов охотоведа ГП «Черниговский лесхоз» Андрея Косенко, появление лосей на автодорогах объясняется тем, что весной происходят миграционные процессы у животных, в частности, во время «сезона тишины», когда у большинства появляется новое потомство.

Самки лосей в настоящее время имеют агрессивный характер. Они отгоняют от себя детенышей, которым уже исполнился год, ведь скоро появится молодое потомство.

Специалисты областного управления лесного и охотничьего хозяйства указывают, что сейчас на дорогах Черниговщины все реже и реже устанавливают знаки «Осторожно, животные!». Дорожники объясняют это низкой плотностью диких животных. Мол, в таких знаках нет необходимости.

В то же время автотрасса или железная дорога — это не только смертельная ловушка для животных, а еще и барьер для уменьшения площади среды их существования.

«Поэтому назрела острая проблема охраны животных на путях. Возможно, на некоторых участках дорог целесообразно устанавливать знаки ограничения скорости в определенный период года или время суток. К примеру, на время гона лося, косули или просто в ночную пору. Водителям следует быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость. Особенно ночью на неосвещенных трассах, вдоль которых растет лес. Потому что та же косуля, ослепленная светом фар, не будет убегать, а резко остановится посреди дороги и будет «стоять до последнего», – отмечает главный специалист отдела охотничьего хозяйства Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Бабич.

По данным областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в прошлом году количество лосей в Черниговской области составляла 1175 особей, по сравнению с предыдущим годом оно уменьшилось на 55 животных. Лось занесен в Красную книгу Украины. Штраф за его убийство составляет 130 тысяч гривень.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе расследуют убийство краснокнижного орла правоохранителями.