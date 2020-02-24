В Украине начинают распускаться краснокнижные первоцветы: как их защитить от браконьеров (инфографика)
Каждой весной сотни тысяч "краснокнижных первоцветов" становятся жертвами браконьеров.
Вследствие этого могут исчезать целые популяции этих нежных цветов.
Поэтому они очень нуждаются в защите. Чтобы помочь им не понадобится сверхусилий - лишь следовать простым советам, которые собрали эксперты фонда WWF в своей инфографике.
Большая популяция подснежника складчатого, занесенного в Красную книгу Украины, расцвела на площади около 60 гектаров в лесном урочище Холодный Яр на Черкасщине. Об этом пишет Zruchno.Travel.
Фотографии лесных полян, щедро покрытых белоснежными цветами, начали выкладывать в соцсетях туристы, а также волонтеры, которые осуществляют охрану популяции.
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Чтобы не допустить уничтожение растения, местные экологи и студенты уже традиционно проводят в урочище акцию "Первоцвет", сообщил на своей странице в Facebook директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Максим Гаврилюк.
"Уже 19-й год подряд студенты, преподаватели и волонтеры осуществляют охрану уникальной популяции подснежника складчатого в лесном урочище Холодный Яр. Акция по охране первоцветов этого года уже стартовала силами Богдана Легоняка (Национальный историко-культурный заповедник "Чигирин"), выпускников Черкасского национального университета и волонтеров. На днях на охрану выезжают студенты и преподаватели Учебно-научного института естественных и аграрных наук", – написал Гаврилюк.
Поляны с подснежниками волонтеры огородили лентами и установили предупреждающие таблички.