В Украине начинают распускаться краснокнижные первоцветы: как их защитить от браконьеров (инфографика)

В результате деятельности браконьеров могут исчезать целые популяции этих нежных цветов.

Каждой весной сотни тысяч "краснокнижных первоцветов" становятся жертвами браконьеров.

Вследствие этого могут исчезать целые популяции этих нежных цветов.

Поэтому они очень нуждаются в защите. Чтобы помочь им не понадобится сверхусилий - лишь следовать простым советам, которые собрали эксперты фонда WWF в своей инфографике.

Большая популяция подснежника складчатого, занесенного в Красную книгу Украины, расцвела на площади около 60 гектаров в лесном урочище Холодный Яр на Черкасщине. Об этом пишет Zruchno.Travel.

Фотографии лесных полян, щедро покрытых белоснежными цветами, начали выкладывать в соцсетях туристы, а также волонтеры, которые осуществляют охрану популяции.

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Чтобы не допустить уничтожение растения, местные экологи и студенты уже традиционно проводят в урочище акцию "Первоцвет", сообщил на своей странице в Facebook директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Максим Гаврилюк.

"Уже 19-й год подряд студенты, преподаватели и волонтеры осуществляют охрану уникальной популяции подснежника складчатого в лесном урочище Холодный Яр. Акция по охране первоцветов этого года уже стартовала силами Богдана Легоняка (Национальный историко-культурный заповедник "Чигирин"), выпускников Черкасского национального университета и волонтеров. На днях на охрану выезжают студенты и преподаватели Учебно-научного института естественных и аграрных наук", – написал Гаврилюк.

Поляны с подснежниками волонтеры огородили лентами и установили предупреждающие таблички.