В США зафиксировали гигантскую стаю птиц длиной в 145 километров

В стае могло быть свыше 120 отдельных видов птиц, которые возвращаются после зимовки в Южной Америке и Карибских островах.

Американские синоптики зафиксировали гигантскую стаю птиц, которая летела в направлении США со стороны Кубы в полночь 17 февраля.

Об этом говорится в Twitter местного отделения Национальной метеорологической службы.

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«У радара на острове Ки-Уэст выдалась нелегкая ночь, и это не из-за погоды. Ночью наблюдалось наиболее впечатляющая картина миграции птиц», — говорится в сообщении. По сообщениям ученых, гигантская стая перелетных птиц растянулась на 145 километров, она состояла из сотен тысяч или даже миллионов особей.

По мнению ученых Корнельского университета, в стае могло быть свыше 120 отдельных видов птиц, которые возвращаются после зимовки в Южной Америке и Карибских островах, в том числе – кулики, воробьи, иволги, мухоловки, славки, стрижи и дрозды. Синоптики отметили, что наблюдению стаи на относительно небольшой высоте поспособствовали спокойные условия атмосферы, наблюдавшиеся в ту ночь.