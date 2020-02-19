В столице Дании состоялся Европейский VRV-саммит DAIKIN

Учитывая масштабы деятельности, крупные корпорации активно влияют на окружающую среду, поэтому поддержка концепции устойчивого развития со стороны таких мощных бизнес-структур является необходимым условием успешного развития, ради будущих поколений. Задача состоит прежде всего в уменьшении выбросов СО2, благодаря использованию новейших технологий и альтернативных источников энергии.

Одним из примеров социальной ответственного бизнеса является корпорация DAIKIN (Япония) - крупнейший мировой производитель климатической техники и технологический лидер отрасли. Именно тема устойчивого развития была ключевой во время Европейского VRV-саммита DAIKIN, который состоялся в начале февраля 2020 года в столице Дании. Место проведения мероприятия было выбрано не случайно: в 2014 Копенгаген получил награду «Зеленая столица Европы». В саммите приняли участие более 500 партнеров DAIKIN из стран Европы, в том числе, из Украины.

Во время семинаров, презентаций и выступлений, состоявшихся в ходе саммита, DAIKIN представил широкий спектр продуктов и услуг, активно способствуют уменьшению выбросов СО2 и позволяющих избежать истощения природных ресурсов.

Ключевым событием мероприятия стала презентация новой системы мини-VRV пятого поколения. Система мини-VRV 5 S имеет показатель ПГП (потенциал глобального потепления) почти на 70% ниже ПГП других распространенных ныне систем. Новая система также полностью соответствует европейским требованиям экодизайна Lot 21 и Tier 2, обеспечивая высокую реальную сезонную эффективность.

К тому же, DAIKIN является первой компанией в отрасли, повторно использующей хладагент в новых системах VRV. Использование восстановленного хладагента такого же качества, как и первичный, позволяет ежегодно экономить на производстве более 150.000 килограммов первичного хладагента. Это новаторское достижение компании в сфере повторного использования хладагента получило широкое признание общественности и специалистов отрасли.

«Европейский VRV-саммит DAIKIN показал, что компания является не только лидером на рынке, но и надежным партнером в реализации проектов любой сложности. Различные инструменты обслуживания, программные инструменты для проектирования и упрощенная логистика демонстрируют всестороннюю поддержку, которую обеспечивает DAIKIN своим деловым партнерам», - отметил Владимир Степура, директор компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.

Справка. Концепция устойчивого развития (Sustainable development) имеет целью установление баланса между удовлетворением современных потребностей человечества и защитой интересов будущих поколений, включая их потребность в безопасной и здоровой окружающей среде. Глобальные Цели устойчивого развития были утверждены в 2015 году на саммите ООН по устойчивому развитию и сегодня указанной концепцией руководствуются большинство ведущих мировых производителей и транснациональных корпораций.