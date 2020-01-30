В Харьковской области спасатели 40 минут доставали провалившегося в колодец теленка (фото)

Пять спасателей и около 10 местных мужчин вместе вытащили теленка на поверхность.

В Харьковской области 29 января в 15:28 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на улице Лесной в селе Малолетки.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Звонила женщина, которая просила помочь вытащить из глубокой ямы ее теленка. Инцидент произошел у дома № 29, где находился заброшенный колодец глубиной пять метров. Он был прикрыт тонким листом шифера, поэтому теленок легко провалился.

«Бойцы ГСЧС приняли решение спустить в колодец спасателя, чтобы тот закрепил спасательную веревку на теленке», - рассказали спасатели.

Ограниченное пространство в яме делало ограниченными варианты спасения скота. Веревку едва удалось закрепить за его туловище. Далее пять спасателей и около 10 местных мужчин вместе вытащили теленка на поверхность.

«По предварительным данным, скот не получил травм. На проведение спасательной операции потребовалось около 40 минут», - отметили в ГСЧС.