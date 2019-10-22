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В парках Днепра запретили убирать опавшие листья (видео)

11:28, 22 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такое решение приняли городские депутаты. Теперь листья можно только сметать с дорожек, детских площадок и возле памятников, а под деревьями - оставлять до весны.

Сжигать категорически запрещено.

Новые правила соответствуют рекомендациям биологов и экологов, говорят в мэрии. Слой опавших листьев удерживает влагу в грунте, а зимой защищает корни деревьев.

Кроме того, подсчитали, это позволит увеличить популяцию птиц в городе. Ведь такая подстилка является базой для насекомых. А еще это позволит сэкономить, потому что только за осень на утилизации листьев планируют сэкономить миллион гривен.

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Теги: #Днипро#сжигание листьев#уборка листьевпогода в Днепре