В парках Днепра запретили убирать опавшие листья (видео)
11:28, 22 октября 2019Экология
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Его будут сметать с дорожек и будут оставлять до весны.
В парках Днепра запретили убирать опавшие листья
Опавшие листья запретили убирать в парках Днепра
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Такое решение приняли городские депутаты. Теперь листья можно только сметать с дорожек, детских площадок и возле памятников, а под деревьями - оставлять до весны.
Сжигать категорически запрещено.
Новые правила соответствуют рекомендациям биологов и экологов, говорят в мэрии. Слой опавших листьев удерживает влагу в грунте, а зимой защищает корни деревьев.
Кроме того, подсчитали, это позволит увеличить популяцию птиц в городе. Ведь такая подстилка является базой для насекомых. А еще это позволит сэкономить, потому что только за осень на утилизации листьев планируют сэкономить миллион гривен.
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