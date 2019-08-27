цей матеріал доступний українською

Секс в пластике: Pornhub снял самое грязное порно в мире

21:42, 27 августа 2019
Экология
1486 0
В видео порноактеры занимаются сексом на пляже среди мусора / Кадр: PornHub

Об этом сообщает Forbes.

Читайте такжеЗвезда Pornhub переехала на улицу и завела "настоящих" друзей (фото)

В ролике, снятом в рамках кампании «Самое грязное порно в мире», пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом на пляже среди мусора.

В начале видео их интимные части тела спрятаны за пластиковыми отходами, но затем их убирают и перед зрителем предстает полная картина происходящего.

Отмечается, что с каждого просмотра данного видео Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.

По словам вице-президента сайта Кори Прайс, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в настоящий момент в океане находится более 12 миллионов тонн пластика.

Как сообщал УНИАН, датский депутат Йоахим Б. Олсен с "Либерального альянса" запустил предвыборную агитацию на порносайте Pornhub.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #PornHub#порно