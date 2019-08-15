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Редчайшее животное попалось в "видеоловушку"

20:48, 15 августа 2019
Экология
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Первые фото танзанийского дукера были получены в 2003 году 

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Животное попало на запись на горе Килиманджаро в Танзании, передает Daily Mail.

"Нам удалось снять танзанийских дукеров в общей сложности 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря... Есть даже видео, где они пытаются спариваться", - утверждает ученая Фридерике Геберт.

Первые фотографии танзанийского дукера были получены в 2003 году.  Эти животные очень малочисленны и предпочитают ночной образ жизни.

Ранее в Подольском зоопарке в Виннице антилопа родила детеныша. Приплод принесла винторогая Канна, которую приобрели в 2015 году. Самцу тогда было два года, а самке - год. 

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Теги: #антилопа