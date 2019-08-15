Редчайшее животное попалось в "видеоловушку"

Эти животные ведут ночной образ жизни и предпочитают густые заросли, поэтому ускользали от внимания ученых.

Зоологам удалось снять на видео с помощью скрытых камер танзанийского дукера - антилопу, которой много лет удавалось скрываться.

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Животное попало на запись на горе Килиманджаро в Танзании, передает Daily Mail.

"Нам удалось снять танзанийских дукеров в общей сложности 105 раз в 11 местах на высоте от 1920 до 3849 метров над уровнем моря... Есть даже видео, где они пытаются спариваться", - утверждает ученая Фридерике Геберт.

Первые фотографии танзанийского дукера были получены в 2003 году. Эти животные очень малочисленны и предпочитают ночной образ жизни.

Ранее в Подольском зоопарке в Виннице антилопа родила детеныша. Приплод принесла винторогая Канна, которую приобрели в 2015 году. Самцу тогда было два года, а самке - год.