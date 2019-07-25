Манипуляции на экологической теме продолжатся и после выборов – енергоэксперт

Тема экологии, по словам главы ассоциации солнечной энергетики Украины Юрия Фаворского, в коммерческих и политических целях стала манипулятивной предвыборной технологией.

Под надуманными экологическими вопросами можно и после выборов делать определенные действия, которые приводят к улучшению каких-то бизнес интересов в политических кругах.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил председатель ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский, который поддержал меморандум о недопущении использования экологии в политических целях, подписанный ассоциацией экологов.

"Тема гречки была не только к выборам, она остается и после, но может будет в виде манки. Под надуманными экологическими вопросами можно и после выборов делать определенные действия, которые приводят к улучшению каки-то бизнес интересов в политических кругах. Поэтому я думаю, что и до выборов, и во время выборов, и после это может использоваться", – считает Фаворский.

Фаворский также признает, что тема экологии в коммерческих и политических целях стала манипулятивной предвыборной технологией, наравне с обещаниями снизить тарифы или раздачу гречки на округах. И по его мнению, экологическая тематика будет использоваться и после избирательного процесса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экологические ассоциации и организации подписали меморандум о прекращении использования темы экологии в политических и коммерческих целях. Документ подписали 15 различных ассоциаций.