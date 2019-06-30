Япония возобновляет китобойный промысел

Вылов китов будет вестись в водах исключительной экономической зоны страны.

Япония вышла из Международой комиссии по промыслу китов (IWC) после более чем 60 лет членства, в связи со своими планами возобновить китобойный промысел несмотря на критику.

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Как сообщает Kyodo News, решение было принято после того, как последнее предложение Японии возобновить китобойный промысел не было поддержано Комиссией на ежегодной встрече в минувшем сентябре. Токио пригрозил покинуть организацию, которая по-прежнему не может достичь единства в вопросе промысла.

Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в 1988 году, вопрос его возобновления лоббировался более 30 лет. Уже с понедельника он будет возобновлен. Вылов китов будет вестись в ближайших водах в пределах исключительной экономической зоны страны, но не в Антарктическом океане, где страна проводила «научный вылов» для исследовательских целей.

В Японии заверили, что даже после выхода из IWC будут стремиться содействовать сохранению морских ресурсов, участвуя в работе Комиссии как наблюдатели и проводя отлов в пределах ограничений, рассчитанных по ее методике.

Ранее сообщалось, что популяция северного гладкого кита в Атлантике резко снижается из-за деятельности человека.