Лондонский зоопарк отпраздновал «Месяц прайда» в честь однополой пары пингвинов
Лондонский зоопарк, в котором живет гомосексуальная пара пингвинов Ронни и Реджи, отпраздновал «Месяц прайда» в их честь.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.
Зоопарк также планирует провести лекции о гендерных, брачные и однополые отношения животных на ежегодном мероприятии «Ночь в зоопарке» 5 июля.
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Зоопарк также планирует провести лекции о гендерных, брачных и однополых отношениях животных на ежегодном мероприятии «Ночь в зоопарке» 5 июля.
Защитники животных также разработали баннер для дома Penguin Beach, где живут Ронни и Реджи.
На транспаранте написано: «Некоторые пингвины — геи. Живите с этим».
В зоопарке рассказали, что пингвины Ронни и Реджи соединились в пару в 2014 году. Через год они начали высиживать яйцо, которое оставила другая пара. А после того, как из него вылупился птенец, Китон, воспитывали его. Несмотря на то, что Китон уже вырос, родители продолжают встречаться с ним.
К тому же, Ронни и Реджи не единственная однополая пара пингвинов, живущая в зоопарке, рассказали его работники.
Напомним, 14 июня в Киеве начался прайд-неделя «KyivPride-2019», которая завершилась Маршем Равенства.
Основной темой Марша в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом – «Наша традиция – это свобода!».
Также в этом году впервые в рамках Марша прошла колонна ЛГБТ-военных.