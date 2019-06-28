Лондонский зоопарк отпраздновал «Месяц прайда» в честь однополой пары пингвинов

Защитники животных также разработали баннер для дома Penguin Beach, где живут Ронни и Реджи.

Гомосексуальная пара пингвинов Ронни и Реджи живет в зоопарке Лондона / фото CNN

Лондонский зоопарк, в котором живет гомосексуальная пара пингвинов Ронни и Реджи, отпраздновал «Месяц прайда» в их честь.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Зоопарк также планирует провести лекции о гендерных, брачные и однополые отношения животных на ежегодном мероприятии «Ночь в зоопарке» 5 июля.

Читайте такжеВ Марш равенства в Киеве принимают участие около 2,5 тысячи человек (фоторепортаж)

Зоопарк также планирует провести лекции о гендерных, брачных и однополых отношениях животных на ежегодном мероприятии «Ночь в зоопарке» 5 июля.

Защитники животных также разработали баннер для дома Penguin Beach, где живут Ронни и Реджи.

На транспаранте написано: «Некоторые пингвины — геи. Живите с этим».

В зоопарке рассказали, что пингвины Ронни и Реджи соединились в пару в 2014 году. Через год они начали высиживать яйцо, которое оставила другая пара. А после того, как из него вылупился птенец, Китон, воспитывали его. Несмотря на то, что Китон уже вырос, родители продолжают встречаться с ним.

К тому же, Ронни и Реджи не единственная однополая пара пингвинов, живущая в зоопарке, рассказали его работники.

Напомним, 14 июня в Киеве начался прайд-неделя «KyivPride-2019», которая завершилась Маршем Равенства.

Основной темой Марша в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом – «Наша традиция – это свобода!».

Также в этом году впервые в рамках Марша прошла колонна ЛГБТ-военных.