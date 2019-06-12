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В Киеве лисенок рисует картины, которые продают по 13 тысяч гривень (видео)

12:57, 12 июня 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лисенку Флафи два года. Он живет в семье киевлян как домашний любимец. Ест творог с фруктами и рисует лапками.

Лис рисует в ходе игры. Рядом с холстом разливают краски, и лисенок лапками наносит краскуна холст. 

Картин уже продано около десятка. Каждая стоит порядка 500 долларов.

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Теги: #Киев#картиныпогода в Киеве