В Киеве лисенок рисует картины, которые продают по 13 тысяч гривень (видео)

Картин уже продано около десятка. Каждая стоит порядка 500 долларов.

Хищник, которого спасли из живодерни, отблагодарил новых хозяев - начал рисовать картины, которые сейчас продаются по 13 тысяч гривен.

Читайте такжеЭкологи объявили результаты последних исследований воды в реке Рось (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лисенку Флафи два года. Он живет в семье киевлян как домашний любимец. Ест творог с фруктами и рисует лапками.

Лис рисует в ходе игры. Рядом с холстом разливают краски, и лисенок лапками наносит краскуна холст.

Картин уже продано около десятка. Каждая стоит порядка 500 долларов.