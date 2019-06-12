В Киеве лисенок рисует картины, которые продают по 13 тысяч гривень (видео)
12:57, 12 июня 2019Экология
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Картин уже продано около десятка. Каждая стоит порядка 500 долларов.
Хищник, которого спасли из живодерни, отблагодарил новых хозяев - начал рисовать картины, которые сейчас продаются по 13 тысяч гривен.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Лисенку Флафи два года. Он живет в семье киевлян как домашний любимец. Ест творог с фруктами и рисует лапками.
Лис рисует в ходе игры. Рядом с холстом разливают краски, и лисенок лапками наносит краскуна холст.
Картин уже продано около десятка. Каждая стоит порядка 500 долларов.
Спасенный лисенок рисует недешевые картины в Киеве
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