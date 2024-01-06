Самые дорогие сорта кофе ценятся за эксклюзивность и уникальные методы обработки.

Кофе для многих стала частью повседневной жизни. Однако есть и отдельная категория ценителей, которые готовы отдать за кофейные зерна невероятные деньги.

Как пишет Fox news, есть сорта, которые ценятся как драгоценные камни или золото, потому что они эксклюзивны и имеют уникальные методы обработки.

Копи Лувак

Цены на Kopi Luwak варьируются от 100 до 600 долларов за полкилограмма. Этот сорт известен тем, что кофейные зерна собирают и проглатывают циветты. Из-за своей прочной оболочки зерна не перевариваются, а лишь проходят через желудочный сок. Особенности обработки дают этому кофе бесподобный и уникальный вкус.

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Кофе Black Ivory Coffee

Эти зерна проходят через пищеварительный тракт слонов. Цена этого тайского кофе, который может похвастаться редким и изысканным вкусовым профилем, составляет примерно 1900 долларов за килограмм.

Гасиенда Ла Эсмеральда

Этот кофе очаровывает энтузиастов своим изысканным вкусом, который часто называют цветочно-фруктовым. Зерна продаются на аукционах по высоким ценам, поднося Панамский кофе на мировую арену эксклюзивности. Его цена может варьироваться от 30 до 60 долларов за полкилограмма в зависимости от таких факторов, как качество, обжарка и упаковка.

Кофе Святой Елены

Этот сорт выращивается на уединенном острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. Ограниченное производство и уникальное место выращивания делают этот кофе очень дорогим, что делает его привлекательным для любителей эксклюзивности.

Ямайский кофе Blue Mountain

Этот кофе известен своей мягкостью и отсутствием горечи. Ее выращивают в Голубых горах Ямайки. Цены могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как качество, обжарка и упаковка, но в целом они могут варьироваться от 30 до 100 долларов за фунт. Этот кофе с его уникальным вкусом, ограниченной доступностью и сложными производственными процессами почитается не только как напитки, но и как предметы роскоши.

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