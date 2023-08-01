Ранее китайские зоопарки уже показывали стриженых собак под видом волков.

Китайские зоопарки, вероятно, подделывают животных в зоопарках в прямом смысле. На очередной подозрительный случай обратили внимание посетители зоопарка города Ханчжоу в центрально-восточной части Китая, пишет Sky News.

Так, интернет-пользователи поставили под сомнение подлинность медведей в зоопарке после того, как распространились фотографии, на которых животное стоит на тонких задних лапах. Это было похоже на то, как будто человек просто надел костюм медведя. Позже появились и видео, тоже добавляющие размышлений.

Владельцы зоопарка заметили эту волну сомнений в интернете и опровергли гипотезу о том, что медведей в вольере играют переодетые актеры.

"Некоторые люди думают, что я стою как человек", – говорится в сообщении зоопарка, написанном "от имени" медведя.

Кроме того в зоопарке объяснили, что это так называемые солнечные медведи, которые существенно отличаются от привычных медведей. Они меньше и имеют немного другую "фигуру", что и делает их любителями постоять на задних лапах.

Между тем Sky News отмечает, что это далеко не первый случай, когда китайские зоопарки обвиняют в фальсификации животных. В прошлом уже вспыхивали скандалы, когда волки или африканские коты в вольерах были подозрительно похожи на подстриженных собак определенных пород.

А вот жители провинциального городка в Италии недавно могли увидеть самого настоящего слона на парковке возле супермаркета. Как писал УНИАН, экзотическое животное сбежало из зоопарка и отправилось в странствия по живописным холмам итальянской провинции.

Близкое знакомство с представителями дикой фауны также оставило яркие воспоминания у жителей американского городка, где по улицам гулял аллигатор, и австрийской деревни, куда пожаловал кенгуру.

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