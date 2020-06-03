В Индии заживо похоронили мужчину, но он сумел выбраться из могилы

Мужчине таким образом решили отомстить.

В индийском городе Гондал недоброжелатели похоронили человека заживо, но он сам смог выбраться из могилы.

Потерпевший, Капил Маракана, шесть лет работал на масловарне, в которой недавно сменился владелец. Ее бывший владелец обвинял мужчину в своих убытках и решил отомстить. Вместе с новым хозяином масловарни и еще одним сообщником он похитил Маракану и избил его. Затем злоумышленники закопали его в песок, дождались, чтобы он перестал двигаться, и пошли праздновать, пишет ТСН со ссылкой на The Times of India.

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"Пока они были в хижине, Маракана начал яростно извиваться под песком и освободил одну ногу. После некоторых усилий погребенному заживо удалось выбраться из песка. Он побежал, но троица заметила его и бросились следом", - рассказал полицейский.

Как отмечается, Маракана успел добежать тюрьмы, которая была неподалеку, и попросил помощи у полицейского. Преследователи пытались скрыться, но их догнали и задержали.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители Индии освободили из трехгодичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан.

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