Личность пранкера устанавливает полиция.

Посетители одного из супермаркетов Херсона в воскресенье могли наблюдать занимательную картину – молодой человек в одних плавках искупался в аквариуме с живыми карпами. Ныряльщика ищет полиция.

Читайте такжеГромят квартиры "ради хайпа": украинские риелторы страдают от новой забавы подростков и блогеров

Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, на юноше были только плавки, купальная шапочка и маска. В таком виде он забрался в емкость к рыбам, поплескался там несколько минут и вылез.

Как сообщает «Кавун.City», в пресс-службе областной полиции журналистам сообщили, что неизвестному пранкеру инкриминируют мелкое хулиганство. Личность нарушителя устанавливается.

На видео присутствует ненормативная лексика

Журналисты установили личность ныряльщика, утверждается, что это херсонский пранкер Михаил Шаталов. Страница Шаталова в Instagram содержит ряд роликов с пранками, но видео с купанием в супермаркете там пока нет.

Больше подобных новостей

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров