Через два часа патруль обнаружил автомобиль и подозреваемого.

Осужденный в американском городе Спокан, штат Вашингтон, угнал автомобиль у девушки через 20 минут после освобождения из тюрьмы.

Об этом сообщает издание ABC News.

В субботу, 13 февраля, около десяти часов вечера 31-летний Маркус Гудмен вышел из тюрьмы. А уже через 20 минут он подошел к 16-летней девушке и, угрожая пистолетом, угнал у нее автомобиль.

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Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, и Гудмена вновь объявили в розыск. Через два часа патруль обнаружил автомобиль и подозреваемого. Гудмену предъявили обвинение в угоне авто и вернули в тюрьму.

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Автор: УНИАН