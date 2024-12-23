По словам специалиста, такие руки часто указывают на сильные эмоции, интуицию и адаптивность.

Сертифицированный консультант по хиромантии и эксперт по отношениям Синтия Кларк показала, какая форма руки соответствует самому редкому типу личности в мире. Об этом соответствии она подробно рассказала в своей статье на yourtango.com.

"Всего существует 22 различных архетипа личности, каждый из которых связан с 22 старшими арканами колоды Таро. И вы можете определить, к какому архетипу вы относитесь, используя простое руководство по хиромантии. Психология утверждает, что, если ваша рука имеет форму знака Верховной Жрицы, у вас самый редкий тип личности в мире", - пишет автор.

Отмечается, что этот один из самых редких в мире типов личности в хиромантии имеет "водную" форму руки (длинные пальцы и прямоугольная ладонь) и сильный палец Меркурия (или мизинец).

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"Это сочетание очень уникально в хиромантии по нескольким причинам. Архетип Верховной Жрицы обладает большой внутренней силой и властью, а также некоторыми экстрасенсорными наклонностями во многих случаях. "Водные" руки часто указывают на сильные эмоции, интуицию и адаптивность. Меркурианцы - люди, у которых мизинец является самым доминирующим на их руке - любопытны и интеллектуальны", - говорится в публикации.

По словам Кларк, чаще всего этот архетип встречается у женщин, но есть и влиятельные и сильные мужчины, которые его разделяют.

Среди известных людей с архетипом Верховной Жрицы в статье указаны композитор Фредерик Шопен, певица и актриса Дженнифер Лопес, королева Елизавета II и бывший президент США Барак Обама.

При этом эксперт назвала четыре доминирующие черты характера людей с самым редким в мире типом личности:

Сильные и способные. Согласно исследованию, опубликованному Бюро статистики труда США в издании Career Outlook, самодостаточность помогает людям чувствовать себя менее уязвимыми к неуважению, использованию или попаданию в нездоровые ситуации.

Адаптивные. По словам сертифицированного карьерного коуча Марии Томас-Киган, сложные изменения в вашей жизни заставляют вас пройти через процесс, в котором "вы становитесь более приспособленными к изменениям, и это делает вас сильнее".

Независимые. Людям с этим типом личности часто требуется изрядное количество "времени для себя" из-за их духовных и интеллектуальных устремлений. Они ценят и уважают свою собственную интроспективную натуру, давая себе время оценить, что им нужно от партнера, поэтому они обычно не спешат вступать в отношения.

Интуитивные. Люди с данным архетипом в значительной степени способны очень хорошо читать людей и интуитивно улавливать много информации и деталей как эмоционально, так и духовно. Они обладают невероятной интуицией. Но из-за своей природы они могут стать неуравновешенными, когда испытывают стресс. Это может быть связано с тем, что они становятся замкнутыми, когда ситуация сложная, или даже с тем, что они игнорируют свои интуитивные подсказки и не уделяют достаточно времени практике своих даров.

Напомним, ранее УНИАН писал, с каким знаком на ладони людей особенная судьба.

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