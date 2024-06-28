Линии на ладонях часто рисуют причудливые узоры. Узнать, что же таят в себе эти знаки поможет хиромантия.

Ни для кого не секрет, что судьба человека хоть и загадочна, но главные ее повороты зашифрованы на руках. Хиромантия - расшифровка линий на руках. Кто-то может не верить, но люди, умеющие читать и трактовать знаки, предостерегут о большой беде или расскажут об огромном счастье.

К примеру, линии на руке могут поведать о том, как долго будет жить человек, когда ожидается брак, количество детей и прочее. Иногда на руке можно найти загадочный знак в виде буквы "М".

УНИАН разбирался, что значит символ "М".

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Что обозначает "М" на ладони

Эзотерики считают, что если на вашей руке есть знак, напоминающий букву "М", то вам невероятно повезло. Такие люди просто обречены на успех. Но тут есть нюанс. Успеха удастся добиться только в случае, если вы найдете дело всей своей жизни и будете развиваться.

Кстати, как правило, такие люди отличаются мудростью. У них есть дар с невероятной точностью распознавать ложь и выводить на чистую воду подлецов.

Хиромантия говорит, что имеет значение то, на какой руке находится этот загадочный символ - активной или пассивной.

Если "М" на активной руке, то это говорит о том, что человек крайне необычный - имеет яркую индивидуальность и бесстрашно следует поставленным целям. Как правило, таким людям чужое мнение не указ. Для них главное интуиция и личные навыки.

Если же линии сложились в "М" на пассивной руке, то такой человек творческий и ему очень важно развивать свои навыки, умения, способности. Кроме того, такие люди зачастую очень добрые, бескорыстные и всегда придут на помощь

Что означает буква "М" на двух ладонях

Бывают крайне редкие случаи, когда буква "М" на двух ладонях сразу. Эзотерики отмечают, что это очень большая редкость, ведь таким людям госпожа Фортуна не просто улыбнулась, а несет на своих руках всю жизнь. Этим везунчикам остается лишь плыть по течению и наслаждаться успехами.

В этом случае главное не сильно задирать нос и прикладывать хоть немного усилий, ведь успех любит тех, кто старается. Важно поставить цели и остерегаться необдуманных поступков, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь.

Обратите внимание на свои ладони и внимательно их рассмотрите. Обратившись к такому учению, как хиромантия, линии на руке помогут узнать, что именно для вас подготовила судьба.

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