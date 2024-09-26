Быстрый и забавный тест на логику проверит ваше умение соображать.

Головоломки с картинками тренируют внимательность и развивают умение замечать мелкие детали. Такие задачки очень привлекают людей, ведь каждому хочется проверить себя. Мы подготовили сложный тест на интеллект, ответ на который кажется очевидным. Но помните - мозг может вас обманывать.

Тест на интеллект - сколько дырок на футболке

Условия задачи очень просты - нужно посмотреть на картинку с футболкой и назвать количество дыр в одежде. На первый взгляд ответ кажется очевидным, ведь мы сразу видим два больших разреза на ткани. Но на самом деле всё не так просто.

На решение головоломки вам дается 5 секунд. Внимательно рассмотрите картинку и подумайте над ответом. Если вам удастся решить загадку, то у вас высокий интеллект и развитое логическое мышление.

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Правильный ответ

Большинство людей проваливают этот тест на логику, поскольку концентрируются только на двух самых заметных дырах. Однако не стоит забывать, что отверстия в рукавах и горловине, а также низ футболке также являются дырами. Поэтому в любой футболке есть как минимум 4 дыры.

Ещё одна хитрость этой задачи заключается в том, что разрезов по центру футболки на самом деле не 2, а 4. Они просвечиваются насквозь, а значит сделаны с двух сторон.

Таким образом, правильный ответ - в футболке восемь дыр.

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