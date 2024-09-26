Головоломки с картинками тренируют внимательность и развивают умение замечать мелкие детали. Такие задачки очень привлекают людей, ведь каждому хочется проверить себя. Мы подготовили сложный тест на интеллект, ответ на который кажется очевидным. Но помните - мозг может вас обманывать.
Тест на интеллект - сколько дырок на футболке
Условия задачи очень просты - нужно посмотреть на картинку с футболкой и назвать количество дыр в одежде. На первый взгляд ответ кажется очевидным, ведь мы сразу видим два больших разреза на ткани. Но на самом деле всё не так просто.
На решение головоломки вам дается 5 секунд. Внимательно рассмотрите картинку и подумайте над ответом. Если вам удастся решить загадку, то у вас высокий интеллект и развитое логическое мышление.
Правильный ответ
Большинство людей проваливают этот тест на логику, поскольку концентрируются только на двух самых заметных дырах. Однако не стоит забывать, что отверстия в рукавах и горловине, а также низ футболке также являются дырами. Поэтому в любой футболке есть как минимум 4 дыры.
Ещё одна хитрость этой задачи заключается в том, что разрезов по центру футболки на самом деле не 2, а 4. Они просвечиваются насквозь, а значит сделаны с двух сторон.
Таким образом, правильный ответ - в футболке восемь дыр.