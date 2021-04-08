Житель Чехии в рамках оружейной амнистии сдал правоохранителям советский танк Т-34−85 и самоходную артиллерийскую установку SD-100.
Об этом пишет Громадське со ссылкой на Czech Radio.
Житель города Градец-Кралове передал полиции танк Т-34-85 и самоходную установку SD-100: он законно владел ими с 1990-х годов, но сомневался, может ли содержать их по новым правилам.
Правоохранители и военные после проверки пришли к выводу, что техника относится к категории "запрещенного вооружения", хотя из нее и нельзя стрелять.
"Когда мы снимали видео о вооруженной амнистии, в котором говорили, что сдать можно хоть танк, мы даже не подозревали, что это так вдохновит общественность", - отметили в чешской полиция.
Вооруженная амнистия в Чехии: что известно
Вооруженная амнистия в Чехии продолжается с конца января до конца июля. В настоящее время граждане могут сдавать оружие, которым владеют незаконно, без объяснения причин и без преследований. Кроме того, можно подать заявку на регистрацию оружия и легализовать его.
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