Молодое поколение в большинстве не знает, какие предметы изучали в советской школе их родители.

Каждый украинец, которому сейчас больше 40 лет, отлично помнит, что именно он изучал в школе, какой была система оценивания знаний и на каком уровне педагоги читали тот или иной предмет. Удивительно, но некоторые школьные предметы совсем пропали из программы - узнайте, какие именно.

Школьные предметы в СССР, которых сейчас нет

Некоторые дисциплины, одобренные Министерством образования в эпоху Советского Союза, безвозвратно утеряны и забыты. В современности школьные предметы в Украине совершенно другие, даже программа составлена иначе. Предлагаем вам узнать впервые (или вспомнить), чему учили в советских школах.

Каллиграфия

Видео дня

Школьное образование в СССР было направлено на развитие мыслительных процессов ребенка и его навыков, да и технологий таких не было, поэтому писать от руки считалось делом вполне естественным. Отсюда и необходимый для любого советского школьника предмет - каллиграфия или чистописание. К примеру, до конца 60-х годов в школах вообще писали пером и чернилами, а с появлением шариковой ручки процесс заметно упростился. Упор начали делать не на красивые буквы, а на скорость изложения информации в письменном виде.

Начальная военная подготовка

После окончания войны советских граждан с самого детства учили обращаться с оружием, особенно к этому располагала холодная война. В рамках дисциплины дети получали инструктаж относительно действий при газовой атаке, обращения с противогазом, обучались сборке и разборке учебного автомата, а также метанию гранат. После распада СССР предмет был изъят из школьной программы, только лишь некоторые его составляющие перешли в программу ОБЖ, однако практики почти не было - в основном, знания были теоретическими. Сейчас НВП можно встретить далеко не в каждой школе.

Этика

Школьное образование в СССР было направлено также на создание крепкой "ячейки общества", то есть семьи, и ради этой цели детям читали этику. Педагоги объясняли, как построить семью, как правильно себя вести, общаться с ровесниками и взрослыми, вести домашнее хозяйство. Более того - с самого раннего возраста детей обучали правилам поведения за столом, нюансам пользования столовыми приборами, видам сервировки и тому, как правильно есть те или иные блюда. Предмет исчез из программы в 90-е годы, когда начался заметный дефицит преподавателей этики. Спустя время, то, что обсуждалось на уроках забытой дисциплины, стали изучать в рамках других предметов - экономики, естествознания или обществознания. В современности этику, как предмет, читают, но не везде и не всегда - в зависимости от школы предмет может отсутствовать или быть факультативным.

Черчение

Этот предмет был одним из самых интересных для советских школьников, ведь после победы в войне СССР активно отстраивал свои владения, возобновляя работу заводов, школ, предприятий, сооружая жилые дома и больницы. В общем, все то, что было разрушено гитлеровской армией, исправляли именно советские люди. Все понимали, что сделать это невозможно без знаний в области инженерии и архитектуры, поэтому любой школьник мог и должен был постигнуть азы этих профессий. Сейчас данный предмет изучают только в профильных ВУЗах, потому что многие чертежи можно сделать с помощью специальных компьютерных программ.

Астрономия

Несмотря на то что астрономию начали изучать еще при Петре I, полет Юрия Гагарина в космос в эпоху СССР стал знаковым событием для всей страны. Свой вклад внесла и космическая гонка Америки и Советского Союза, поэтому каждый школьник изучал роль астрономии в развитии науки, нюансы работы техники, используемой в космосе, а также виды небесных объектов и строение солнечной системы.

Астрономия, как школьный предмет, осталась и после распада СССР, но программа чаще состояла из теоретических, нежели практических знаний. В Советском Союзе дети могли на практике проверить информацию, которую получили - с начала 90-х годов таких возможностей становилось все меньше. Сейчас астрономия, чаще всего, не изучается как отдельный предмет, а является частью школьного курса по физике.

Вас также могут заинтересовать новости: