Исследователи обнаружили, что когда кто-то признает свою неправоту, его не считают менее компетентным.

Признать свою неправоту сложно, а в некоторых культурах это даже рассматривается как признак слабости или глупости.

Но исследователи обнаружили, что когда кто-то признает свою неправоту, его не считают менее компетентным. Люди на самом деле считают их умнее, общительнее и дружелюбнее, пишет Cnbc.com. При этом психологи подтвердили, что успешные люди являются "признателями" и не боятся сказать три простых слова: "Я был неправ".

Исследование психологов Кэрол Двек и Карины Шуман подтверждает, что человек с большей вероятностью возьмет на себя ответственность за ошибки, если верит, что у него есть возможность изменить свое поведение.

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"Главное - напомнить себе, что даже если поведение было неправильным, вы можете изменить его в будущем. И то, что вы признаете свой проступок, не означает, что вы говорите, что вы плохой человек", - пояснили психологи.

Когда кто-то говорит вам, что вы неправы, вместо того, чтобы сразу же бросаться в оборону, поинтересуйтесь, почему он вам это говорит. Ответьте: "Можете ли вы объяснить мне подробнее?" и действительно слушайте, что вам говорят.

Это не только сделает вас более восприимчивыми к обратной связи и мыслям другого человека, но также может расширить представление о теме или проблеме. Вы станете менее агрессивным по отношению к мнению других, а также бросите вызов собственному чувству уверенности.

"Когда мы признаем свою неправоту, нас не только будут считать более сильными и дружелюбными, но, весьма вероятно, нам также будут прощены проступки", - отметили ученые и добавили, что когда мы признаем свои ошибки, мы создаем больше возможностей для сохранения или восстановления самых важных связей в жизни.

Другие привычки успешных людей

Люди, добившиеся успеха в какой-то сфере жизни, часто имеют утренние привычки, которые отличают их от рядовых личностей.

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