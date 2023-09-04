Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, почему женщины чаще мужчин сталкиваются с давлением общественности, действительно ли так важно родить ребенка до 30, и к чему приводит конкуренция с подругами в этом вопросе.

Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с давлением общественности относительно того, что в приоритете должна быть семья, а не карьера, что женщине до 30 лет нужно родить ребенка и другое.

В итоге это порождает у женщин страхи, комплексы и неуверенность в себе. Что со мной не так? Почему мои сверстницы уже создали семью, а я - нет? Почему я постоянно выбираю не тех?

Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, как справиться с всунутым в вашу жизнь носом людей, как стать по-настоящему счастливой в любом возрасте и обрести истинную любовь.

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Екатерина, я заметила такую тенденцию, что от женщин чаще всего требуют больше, чем от мужчин. Мол, она должна то, то и то и желательно все и сразу, еще и до 30 лет в основном. Можете сказать, с чем это связано?

К сожалению, это про ярлыки, которые навешены на женщин не одним поколением. Есть стереотипы, которые навязывались нашим родителям и их родителям, и от этого не так легко избавиться. На это необходимо время.

К слову, женщины сами разрешили этому быть, боясь социального осуждения. "Быть плохой" для общества очень сложно. Чтобы противостоять этому, необходимо иметь огромную внутреннюю силу.

На Западе, например, считается, что женщине лучше рожать тогда, когда она хочет, потому что, в первую очередь, она должна насладиться жизнью и самореализоваться. Откуда такое различие в менталитете с Украиной?

У нас не одним поколением выстраивалось понимание того, что женщина "хранительница очага", "оберег семьи", "дети на первом месте", и вы только посмотрите какое восхищение вызывает женщина, которая успевает все: и карьера, и дом, и быт, и хобби! Это подпитывается позитивной реакцией общества. Но это не должно вызывать восхищение.

Этим часто манипулируют, и делают это далеко не всегда мужчины. Сами женщины устраивают друг с другом гонку в этом вопросе и получается, что сами себе создают эти условия конкуренции в вопросе семьи и рождения детей.

Дети тоже смотрят на пример родителей, следуют их просьбам: "ну когда уже внуки", и не прислушиваются к себе, идут на поводу окружающих. Повторюсь: идти против системы очень сложно.

На Западе намного толерантнее относятся к инакомыслию, поэтому там вопрос рождения детей и создания семьи индивидуальный. У нас же это более общественный вопрос или же всего семейного поколения.

Я слышала от многих женщин, поддавшихся этому влиянию, что они были несчастливы в отношениях, воспитывали детей, как умели, а не как им хотелось. Некоторые из них решались разорвать отношения. В результате, построив новую семью в более зрелом возрасте, они говорили, что уже по-другому смотрят на многие вещи, более осознанно.

На самом деле, идеального возраста для создания семьи не существует. Это очень индивидуальный процесс. Кто-то в 20 уже готов психологически нести ответственность за создание семьи, в кто-то и в 45 еще не готов.

В данном вопросе стоит полагаться только на свои ощущения. Нужно постараться отдалиться от людей, которые давят и подумать о том, что нужно именно вам. Не торопитесь, прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Психологи говорят, что женщина может быть счастлива в отношениях, если она счастлива сама с собой.

В первую очередь, важно для себя ответить на вопрос: что есть счастье для меня? И уже исходя из ответа, стремиться к этому.

Быть в гармонии с самим собой - это не быстрый и не стабильный процесс. Это про постоянно познание себя: что есть для меня нормой, а что - нет, что мне нравится сегодня, а что - уже нет, что про мои мечты и что про навязанное?

То есть важно начать с себя. Познавать себе. Кто есть я? Что мне важно в жизни? Что я хотела бы для себя в первую очередь? Ответьте себе честно на эти вопросы. Не ищите в человеке спасение, начните спасать себя сами, залечивать свои собственные раны самостоятельно, чтобы не превращать партнера в пластырь на открытой ране.

Таким образом, познавая себя и следуя своему истинному пути, мы и можем приблизиться к гармоничному состоянию.

Вы сказали, что женщины часто друг с другом конкурируют. Как на нас может влиять понимание того, что кто-то больше преуспел в семейной жизни, например?

На самом деле, это может провоцировать очень много страхов. Например, страх одиночества, отверженность обществом, снижения своей ценности, важности, значимости и давать ощущение неполноценности.

А это все очень сильно влияет на эмоциональное состояние женщины и на качество жизни в целом.

Однако есть и те женщины, которые не хотят иметь детей по разным причинам. Еще раз: это очень ответственный этап. И если бы все подходили к вопросу о детях действительно ответственно, то намного меньше было бы искалеченных судеб.

Есть еще один момент. Порой женщины не уходят от мужей, чувства к которым у них остыли, из-за боязни не найти новую любовь, особенно если у нее есть ребенок. Как избавиться от комплекса "разведенки с прицепом"?

Важно окружить себя примерами и ориентироваться на них. Найти круг людей, которые подтверждали бы обратное. Тех, кто верит в то, что возможно обрести любовь вне зависимости от того, сколько у человека детей, какой был опыт и какой возраст.

Любовь не имеет возраста, это про состояние души.

Действительно ли мужчины боятся женщин с детьми?

Этого бояться те мужчины, которые не могут взять на себя ответственность. Но, я думаю, каждый имеет право на свой выбор. Тут важно не концентрировать свое внимание на тех, кто этого боится, а увидеть тех, кто готов брать на себя обязательства.

У мужчин также могут быть дети, они также могут быть разведены. Это работает как в одну сторону, так и в другую. Женщина также может выбирать и должна выбирать отношения по своим ощущениям рядом с мужчиной, а не по тому, кто готов ее принять.

Стоит отметить и то, что женщина с ребенком - это уже полноценная семья. Да, она может быть разной. Поэтому, встретив мужчину, женщинам стоит с ним все обсудить без манипуляций, открыто. Где как он, так и она учитывают потребности, уважают и ценят друг друга.

И только таким образом можно выстроить гармоничные отношения, вне зависимости от того, есть ли ребенок у женщины или у мужчины.

Давайте вспомним детские мечты девушек о принцах на белом коне. Расскажите, как разглядеть в мужчине того самого, если у тебя уже был печальный опыт?

Не думаю, что нужно видеть принцев. Нужно видеть перед собой реального человека. С его минусами и плюсами. У женщины тоже есть темные и светлые стороны.

Выбирая партнера, важно опираться на ценности, которые есть в человеке, на физическое влечение, на свое ощущение рядом с партнером. И если ценности совпадают с вашими, вас физически влечет и у вас приятное ощущение рядом, то это уже путь к тому, чтобы задуматься над построением, возможно, чего-то большего.

Есть какой-то лайфхак, как выбрать мужчину один раз и навсегда?

А зачем раз и на всю жизнь? Это очень сильное заблуждение, рамки, которые мы себе ставим, не давая возможности выбора ни себе, ни своему партнеру. Это про заключение тогда. Важно в отношениях всегда иметь выбор. И находясь в отношениях делать этот выбор в пользу друг друга.

А для этого оба партнера должны развиваться, работать над отношениями, уметь говорить друг с другом и слышать друг друга.

Женщина в 30 - она какая?

В моем понимании, она независимая, смелая, открытая, сексуальная, энергичная, жизнерадостная, легкая, умная и просто восхитительная! Такая же как и в 20, и в 40, и в 50.

Сколько бы вам не было лет, всегда помните о том, что ваше внутреннее состояние диктует то, что будет происходить с вами во вне. И если вы любимы собой в первую очередь, то вы никогда не будете одиноки!