Рассказываем, какие фамилии носили только дворяне и можно ли узнать свои корни таким образом.

В большинстве случае люди не знают, кем были их предки - максимум могут владеть информацией о прабабушках и прадедушках. Дальше - сплошной туман, но если выяснить фамилию, то можно хотя бы примерно понять, к какому роду принадлежали праотцы. УНИАН предлагает вам проверить фамилию на дворянство онлайн быстро и легко.

Как узнать дворянские корни по фамилии - лайфхак

Дворянские фамилии могли формироваться по разным причинам - нередко людям давали усадьбы и земли, как награду за военную или государственную службу. Так человек обретал фамилию, созвучную с местом службы - Оболенский, Галицкий, Смоленский.

Также фамилия могла появиться, как характеристика внешности - Носов, Горбатов, Чернобородов, Безруков. Нередко дворяне-военные соединяли оба варианта фамилий и получалась двойная, например, Чернобородов-Галицкий.

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Если дворяне заключали брачные союзы с иностранцами (что было привилегией высшего сословия), то фамилия тоже звучала на заграничный манер - Карамзин, Ахматова, Фонвизин.

Очень распространенным подходом к созданию фамилии было использование имени, данного при крещении, с добавлением к нему притяжательного суффикса. Например, если мужчину крестили под именем Юрий, то получалась фамилия Юрьев, Роман - Романов, Гавриил - Гаврилин.

Дворянские фамилии Украины по губерниям - перечень

Для того чтобы проверить свою фамилию на дворянство, можно найти списки дворян по губерниям, если вы знаете, где жили ваши предки. Или же просмотреть весь перечень полностью - тогда пойдете от обратного и, зная фамилию, сможете выяснить место жительства людей.

Дворяне Киевской губернии (с 1785 года):

Алферовы, Александровичи, Андриевские, Арефьевы, Богаевские, Волконские, Василевские, Григоровичи, Гаевичи, Ивановы, Луцкие, Миклашевские, Мищенко, Немченко, Никитины, Орловы, Пивоваровы, Романенко, Семеновы, Стыценко, Семашко, Тальберг, Тур, Трофимовы, Черкасовы, Чернявские, Щербины, Шпак, Юрьевы, Якубовичи.

Дворяне Полтавской губернии (с 1785 года):

Абраменко, Авраменко, Адамовичи, Адаменко, Богушевичи, Боголюбовы, Бойко, Бродские, Василенко, Верба, Воронины, Войновы, Губаревы, Гриневичи, Гончаренко, Грановские, Замятины, Захаровы, Квитки, Карповы, Лазаревичи, Лещенко, Морозовы, Михайловские, Нееловы, Никитенко, Поляковы, Пилипенко, Стеценко, Соболевские, Тихоновичи, Тарасовы, Фатеевы, Филимоновы, Червоненко, Чеснок, Шевченко, Шепелевы, Юрченко, Яворские.

Дворяне Волынской губернии (с 1785 года):

Аристовы, Андреевы, Башуцкие, Бачинские, Валевские, Ваневичи, Германовичи, Гадомские, Добржанские, Денисовы, Езерские, Ермолаевы, Завадовские, Завиши, Каминские, Кашовские, Ладо, Лисовские, Михеевы, Молчановы, Назимовы, Новицкие, Островские, Орловские, Перегуды, Подольские, Рудаковы, Рыбинские, Саковичи, Сахновские, Туркулы, Тышкевичи, Филиповичи, Ходаковские.

Также проверить фамилию на дворянство можно, если посмотреть другие фамилии, которые принадлежали знати и казакам - возможно, одна из них прольет свет на ваше генеалогическое древо.

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