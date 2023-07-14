Всплывшее в соцсетях фото могло быть сделано в лагере "вагнеровцев" под Осиповичами в Беларуси.

Теперь, когда присутствие главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, организовавшего провальный "поход на Москву", в публичном пространстве ограничено, его судьба остаётся туманной, а о его местонахождения ходят догадки. Интерес к фигуре "пропавшего с радаров" "повара Путина" подогревают и в Кремле – и подробностями переговоров диктатора с главарем "вагнеровцев" после мятежа, и заявлениями Владимира Путина о том, что ЧВК "не существует".

На этом фоне утром 14 июля в российских провоенных Telegram-каналах всплыло фото похожего на Пригожина человека, который сидит на кровати в палатке в одной футболке и нижнем белье.

Фото поспешили распространить с предположениями, что оно актуальное и было сделано в лагере "вагнеровцев" под Осиповичами в Беларуси, куда главарь наемников, как сообщалось, сбежал после мятежа. В этом вскоре усомнились: российские источники начали утверджать, что снимок появился в одном из чатов, и в метаданных оригинального фото датой съемки указано 7:24 утра 12 июня (в поздней версии сообщения – 12 июля).

Видео дня

Проект "Беларускі Гаюн" отмечает, борт Пригожина в третий раз за последнее время прилетел в Беларусь (на аэродром "Мачулищи") накануне предполагаемой даты съемки – 11 июля.

"Иными словами, если это фото действительно было сделано 12.07 в 7:24, то это целиком подтверждает, что Евгений Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете был доставлен в палаточный лагерь в д. Цель, там переночевал и улетел из Мачулищей на следующий день. … О том, что Пригожин провёл инспекцию палаточного лагеря мы предполагали еще несколько дней тому, и в закрытом докладе поделились данными с партнерами", – отмечает проект.

В "БГ" акцентируют, что обстановка в палатке похожа на ту, какую можно было увидеть на других фото из палаточного лагеря под Осиповичами – такое же напольное покрытие, такая же белая палатка.

Непрезентабельное фото главаря тысяч наемников, участвующих в кровавой войне против Украины, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи массово припоминали эмоциональное видео Пригожина со ставшей мемом фразом "Шойгу, Герасимов! Где, с**а, боеприпасы?", российский фейк о якобы распятом в Славянске "мальчика маленьком, в трусиках, в футболке" и недавнее заявление Путина, который после признания в том, что ЧВК "Вагнера" финансировалась из федерального бюджета РФ, стал утверждать, что "группа [наемников] есть, но юридически не существует".

Последствия бунта Пригожина - последние новости

Ранее на этой неделе стало известно, что после "марша справедливости" наемников "Вагнера" на Москву и последующего "переезда" ЧВК и их главаря в Беларусь, в РФ состоялась встреча Евгений Пригожина и российского диктатора Владимира Путина при участии глав Росгвардии и Службы внешней разведки.

Путин, назвавший Пригожина "предателем" и заявивший, что ЧВК получала финансирование из бюджета, комментируя эту встречу заявил, что "Вагнера" не существует: "ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть если нет закона, то нет и ЧВК".

Политтехнолог Аббас Галлямов уверен, что Путин и Пригожин заключили сделку. Он назвал ее условия.

Вас также могут заинтересовать новости: