При всем разнообразии туалетной бумаги на прилавках магазина, все же не лишним будет сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем избежать проблем с засорением канализации.

У себя дома многие привыкли смывать клочки туалетной бумаги в унитаз, а в общественных уборных часто встречается призыв не делать такого. Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз - читайте в материале.

Сначала давайте разберемся, в каких случаях и почему нельзя этот отход смывать, поскольку тут все зависит от ситуации. К примеру, вы живете не в квартире и хотите знать можно ли кидать туалетную бумагу в унитаз в частном доме и не повлечет ли это засорения. В этом случае во избежание проблем лучше собирать все в мусорное ведро, к тому же лучше вообще не пользоваться рулонами с плотной бумагой в таких условиях.

А вот городская канализация отлично приспособлена к такому виду отходов, поэтому смывать бумажные клочки можно смело.

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Можно ли забить канализацию туалетной бумагой - простой ответ

Важно помнить, что это возможно, но нужно постараться. Если бумажки смывать в небольшом количестве, то ничего страшного не произойдет. А если туда кинуть за один раз полрулона, то тогда проблем не избежать. Еще хуже будет, если вы пользуетесь плотной бумагой. Дело в том, что она плохо размачивается водой и ее большое скопление в унитазе запросто забьет канализацию.

После этого возникнет вполне логичный вопрос, какую туалетную бумагу можно бросать в унитаз все таки и, какая туалетная бумага растворяется в воде без труда. Это тонкая трех или двухслойная. Ее можно найти в каждом супермаркете. Она отлично подойдет тем, кто боится засорить канализацию. Хотя учтите, что стоит она дороже обычной.

Есть также специальная биоразлагаемая, которая вообще тает в унитазе за несколько секунд.

Чем растворить туалетную бумагу в унитазе - пара способов

Если получилось так, что в "горловине" унитаза все таки собрался ком бумаги, тогда можно прибегнуть к простому способу ее растворить. Для этого вылейте в унитаз ведро горячей воды, а для усиления эффекта высыпьте туда полкоробки соды.

Еще один простой способ, как утилизировать туалетную бумагу, это воспользоваться бытовыми химсредствами из магазина. Они тоже гарантируют отличный результат.

Ранее УНИАН писал, как вытирать попу правильно.

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