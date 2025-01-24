Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась в соцсетях рецептом своего фруктового пирога, который собрал более 19 000 лайков в Instagram. Автор рецепта отмечает, что для этого пирога подойдут любые консервированные фрукты — она использовала груши, вишни, персики и ананасы.
Как пишет Express, пирог готовится очень просто, без каких-либо приспособлений – не нужно ничего взбивать и раскатывать, все ингредиенты просто смешиваются. А на выпекание уходит всего 30 минут.
"Он не слишком сладкий, влажный и имеет просто идеальную текстуру", - отмечает Лагрев.
Ингредиенты (на 6 человек)
Для теста:
- Один стакан муки
- Одна чайная ложка разрыхлителя
- Полстакана золотистого сахара или обычного сахара
- Три столовых ложки кефира (или греческого йогурта)
- Две столовых ложки масла первого отжима
- Три больших яйца
- Щепотка соли
- Один или два консервированных фрукта
Для франжипана
- 50 г растопленного соленого масла
- 50 г золотистого сахара
- 50 г молотого миндаля
- Одно яйцо
Метод приготовления
Приготовьте тесто
Добавьте все ингредиенты для теста в миску и перемешивайте в течение 30 секунд, пока не получите однородное тесто.
Приготовьте франжипан
Теперь смешайте все ингредиенты для франжипана в другой миске.
Смажьте маслом и посыпьте мукой прямоугольную форму для выпечки (15x20 см), вылейте тесто, добавьте консервированные фрукты без жидкости и сверху положите франжипан.
Затем выпекайте фруктовый пирог при температуре 180°C с конвекцией (160°C без конвекции) в течение 30 минут.
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