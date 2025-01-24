Автор рецепта отмечает, что у пирога "идеальная" текстура.

Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась в соцсетях рецептом своего фруктового пирога, который собрал более 19 000 лайков в Instagram. Автор рецепта отмечает, что для этого пирога подойдут любые консервированные фрукты — она использовала груши, вишни, персики и ананасы.

Как пишет Express, пирог готовится очень просто, без каких-либо приспособлений – не нужно ничего взбивать и раскатывать, все ингредиенты просто смешиваются. А на выпекание уходит всего 30 минут.

"Он не слишком сладкий, влажный и имеет просто идеальную текстуру", - отмечает Лагрев.

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Ингредиенты (на 6 человек)

Для теста:

Один стакан муки

Одна чайная ложка разрыхлителя

Полстакана золотистого сахара или обычного сахара

Три столовых ложки кефира (или греческого йогурта)

Две столовых ложки масла первого отжима

Три больших яйца

Щепотка соли

Один или два консервированных фрукта

Для франжипана

50 г растопленного соленого масла

50 г золотистого сахара

50 г молотого миндаля

Одно яйцо

Метод приготовления

Приготовьте тесто

Добавьте все ингредиенты для теста в миску и перемешивайте в течение 30 секунд, пока не получите однородное тесто.

Приготовьте франжипан

Теперь смешайте все ингредиенты для франжипана в другой миске.

Смажьте маслом и посыпьте мукой прямоугольную форму для выпечки (15x20 см), вылейте тесто, добавьте консервированные фрукты без жидкости и сверху положите франжипан.

Затем выпекайте фруктовый пирог при температуре 180°C с конвекцией (160°C без конвекции) в течение 30 минут.

Ранее УНИАН публиковал рецепт кекса в чашке от Джейми Оливера, на приготовление которого уйдет всего 3 минуты.

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