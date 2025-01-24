Для пирога подойдут любые консервированные фрукты / фото ua.depositphotos.com

Французский шеф-повар Манон Лагрев поделилась в соцсетях рецептом своего фруктового пирога, который собрал более 19 000 лайков в Instagram. Автор рецепта отмечает, что для этого пирога подойдут любые консервированные фрукты — она использовала груши, вишни, персики и ананасы.

Как пишет Express, пирог готовится очень просто, без каких-либо приспособлений – не нужно ничего взбивать и раскатывать, все ингредиенты просто смешиваются. А на выпекание уходит всего 30 минут.

"Он не слишком сладкий, влажный и имеет просто идеальную текстуру", - отмечает Лагрев.

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Ингредиенты (на 6 человек)

Для теста:

  • Один стакан муки
  • Одна чайная ложка разрыхлителя
  • Полстакана золотистого сахара или обычного сахара
  • Три столовых ложки кефира (или греческого йогурта)
  • Две столовых ложки масла первого отжима
  • Три больших яйца
  • Щепотка соли
  • Один или два консервированных фрукта

Для франжипана

  • 50 г растопленного соленого масла
  • 50 г золотистого сахара
  • 50 г молотого миндаля
  • Одно яйцо

Метод приготовления

Приготовьте тесто

Добавьте все ингредиенты для теста в миску и перемешивайте в течение 30 секунд, пока не получите однородное тесто.

Приготовьте франжипан

Теперь смешайте все ингредиенты для франжипана в другой миске.

Смажьте маслом и посыпьте мукой прямоугольную форму для выпечки (15x20 см), вылейте тесто, добавьте консервированные фрукты без жидкости и сверху положите франжипан.

Затем выпекайте фруктовый пирог при температуре 180°C с конвекцией (160°C без конвекции) в течение 30 минут.

Ранее УНИАН публиковал рецепт кекса в чашке от Джейми Оливера, на приготовление которого уйдет всего 3 минуты.

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