Курьез произошел в заливе Джервис. Моллюск затащил устройство в свою морскую нору - там он "гнездился" со своей девушкой.

На юго-востоке Австралии в заливе Джервис (у побережья Нового Южного Уэльса) произошел курьез: осьминог позарился на камеру GoPro и похитил ее у дайвера.

Пришлось провести с моллюском поединок, чтобы вернуть вещь. Соответствующее видео показала фотограф морских пейзажей Мари Клаут на странице Jervis Bay Through My Eyes в Facebook.

Как отмечает издание Newsweek, ролик стал "вирусным" в сети и по состоянию на 17 июля набрал около 1,2 миллиона просмотров. Положительные реакции оставили более 47 000 пользователей.

По словам Клаут, она начала исследовать залив Джервис около 5 лет назад, когда увлеклась подводным плаванием. В настоящее время она в компании друзей посещает воды залива не реже двух раз в неделю. Во время одного из таких визитов и удалось снять уникальные кадры с хитрым осьминогом: "Рядом с нами появился молодой парень, и когда я спросила его, все ли у него хорошо, он ответил, что ему нужна наша помощь. У меня в голове были всевозможные дилеммы. Я спросила, что именно не так, и услышала в ответ: "Осьминог забрал мою камеру", - вспоминает Клаут.

"Он привел нас туда, где в последний раз видел свою камеру, и, конечно же... Там был восьмирукий "грабитель", который крепко держался каждым щупальцем вокруг GoPro", - добавила фотограф.

После того как компания поймала уникальные моменты жажды осьминога, друзья попытались помочь дайверу. Однако моллюск удивил сопротивлением.

"Он действительно не хотел отпускать ее, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как поднять GoPro с [осьминогом] на ней. Чувак, он был тяжелый! Я несколько раз шевелила камерой в сторону, и он неохотно ее отпустил", - сказала Клаут.

По ее словам, после проигрыша осьминог "надулся" и вернулся к камню, где у него было собственное местечко вместе с "девушкой".

Клаут отметила, что осьминогов, частично, приучили к хорошим вещам люди. В частности, она вместе с друзьями любит давать им ракушки и другие "маленькие подарки", чтобы увидеть, как прытко моллюски их схватят.

Отмечается, что ролик удалось снять 5 июля, однако лучшее время для знакомства с подводным миром затоки - зима. Тогда можно увидеть акул и даже каракатиц.

Ученые обнаружили новый вид осьминогов

Напомним, 4 июля издание Sky News сообщило о чрезвычайном открытии ученых у берегов Коста-Рики: им удалось обнаружить новый вид осьминогов. Речь идет о Muusoctopus - моллюсках малого и среднего размера, в которых нет присущего осьминогам "чернильного мешка".

Также вместе с осьминогом был обнаружен новый "питомник" - среда, подходящая для популяции этого вида моллюсков. Это третье известное место в мире.

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