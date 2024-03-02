В списке есть многозадачность и недосыпание.

Нейробиолог Чаран Ранганатх последние 25 лет провел, исследуя науку о памяти. Оглядываясь на этот опыт, он назвал четыре вещи, которые с возрастом разрушают память, пишет cnbc.com.

По его словам, многие из нас со временем все чаще забывают важные вещи, но хорошая новость заключается в том, что вы можете предотвратить эти "моменты старости", избегая это:

Чрезмерная многозадачность. Способность часто сосредотачиваться со временем ухудшается. Многозадачность усугубляет ситуацию. Это ухудшает память и нагружает функцию префронтальной коры, истощая ресурсы, которые обычно помогают нам формировать воспоминания.

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Недосыпание. Количество и качество сна часто снижается с возрастом по разным причинам. Проблема может усугубляться приемом лекарств, алкоголем и стрессом. Но когда вы спите, ваш мозг усердно работает. Он вымывает метаболические отходы, которые накапливаются в течение дня. Недостаток сна губителен для префронтальной коры и приводит к фрагментации воспоминаний.

Монотонная деятельность. У вас может остаться очень мало воспоминаний о неделе, которая почти полностью была проведена за столом и однообразно. Поэтому подумайте о том, чтобы разнообразить свой распорядок дня.

Чрезмерная уверенность в своей способности запоминать. Если вы пытаетесь сделать что-то, требующее запоминания, начните с признания того, что вы, вероятно, переоцениваете, сколько вы сможете запомнить, и дайте себе возможность ошибиться. Через несколько минут после того, как вы что-то выучили, попробуйте проверить себя. Затем сделайте это снова через час, снова и снова.

Напомним, назван напиток №1, употребление которого нужно ограничить для улучшения памяти.

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