Их семьи стали больше и счастливее.

Несмотря на войну и опасность, украинские звезды продолжают рожать и верить в лучшее будущее. Кто-то решился стать родителями впервые, а кто-то в этом году стал многодетной семьей.

УНИАН решил напомнить список известных счастливых мам и пап, которые почувствовали радости родительства в 2024 году.

Лилия Ребрик

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик 15 марта в третий раз стала мамой. Она родила дочь Аделину. Девочка появилась на свет в 18:51, ее вес составил 3500 г, а рост - 52 сантиметра.

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43-летняя женщина показала лицо дочери в первые минуты после рождения и сейчас активно публикует совместные фотографии с ней.

К слову, Лилия вместе с мужем Андреем Диким воспитывают также 12-летнюю Диану и Полину, которой 6 лет.

Джамала

В третий раз стала мамой в 2024 году и певица Джамала. Она до последних дней беременности выступала на сцене, выпускала новые хиты и посещала различные премии. Но 24 мая появился на свет ее третий сын Алим Сеит-Бекир. Радостной вестью 41-летняя артистка делилась в своем Instagram.

"24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю".

К слову, Джамала состоит в браке с бизнесменом Бекиром Сулеймановым. У супругов также есть старшие сыновья - 5-летний Эмир-Рахман и 3-летний Селим-Гирай.

Дмитрий Монатик

Семья певца Дмитрия Монатика тоже стала многодетной в этом году. О предстоящем пополнении артист рассказал в августе, а недавно уже опубликовал семейное фото, на котором позирует вместе с женой Ириной и тремя сыновьями. Когда родился малыш и как его назвали - Монатик не написал.

К слову, Дмитрий уже девять лет в браке с любимой Ириной. Кроме новорожденного ребенка, супруги воспитывают 9-летнего Данила и 7-летнего Платона.

Владимир Остапчук

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук также недавно стал отцом в третий раз. Его жена - блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская - родила 10 декабря сына Тимофея.

К слову, для пары это первый общий ребенок, а вот для самого Остапчука - третий. У него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко. Известно, что сейчас дети живут вместе с мамой в Канаде.

Иванна Онуфрийчук

Но от опытных родителей переходим к тем, кто впервые стал мамой или папой. Например, коллега Остапчука - ведущая Иванна Онофрийчук. 38-летняя женщина в конце мая родила первенца, которого назвали Адамом.

"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", - делилась счастливая мамочка в своем Instagram, которая воспитывает сына с мужем - казахским бизнесменом Алмазом.

Сейчас Иванна активно путешествует вместе с малышом и часто показывает его фотографии в соцсетях.

Елизавета Глинская

Долгое время мечтала стать мамой и шеф-повар, победительница и судья шоу "МастерШеф" 41-летняя Елизавета Глинская. А 4 ноября ее мечта осуществилась. Она родила сразу двух дочерей, которых назвала Соломия и Полина.

"Долгий путь... Мгновения, которых я ждала так много лет, внутреннее, мощное, настоящее счастье через слезы радости. Безграничная любовь... Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир".

Кстати, несколько лет назад Лиза уже была беременной, но из-за врачебной ошибки родила мертвого младенца. Сейчас она состоит в браке с Максимом Большаковым, у которого есть 11-летний сын от предыдущих отношений.

Женя Кот

Настоящее чудо случилось и в семье хореографа Жени Кота. Его жена Наталья Татаринцева родила дочь Лелю, о которой они мечтали много лет.

"Наша принцесса родилась 10.07.24 в 12:12", - писал новоиспеченный папа в своем Instagram.

Ранее Женя откровенно рассказывал, что врачи ставили их паре диагноз - бесплодие. Они год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО. Но решили отпустить ситуацию и со временем узнали, что Наталья ждет первенца.

Виталий Козловский

Певец Виталий Козловский в феврале 2024 года тоже впервые стал отцом. Мужчина назвал сына Оскаром. По словам артиста, это имя в переводе означает "божественный".

Также певец признавался, что поддерживал жену Юлию Бакуменко на родах, а позже впервые показал лицо малыша в своем клипе "Сину".

Анна Сагайдачная

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная тоже удивила новостью о пополнении в семье. 35-летняя женщина долгое время скрывала свою беременность, однако 9 декабря во второй раз стала мамой. Она родила дочь, имя и лицо которой пока не рассекречивает.

К слову, этот ребенок стал первым для мужа Сагайдачной, которого она тоже не показывает публично. А актриса воспитывает еще сына Тимура от первого брака с Евгением Третьяком, с которым развелась в прошлом году.

Светлана Гордиенко

Звезда сериала "Обещание Богу" Светлана Гордиенко тоже стала мамой после развода с актером-военным Максимом Девизоровым. У 32-летней актрисы летом родился мальчик, которого она назвала Иосифом. О первых ощущениях материнства она писала так:

"Помню, я не могла осознать до 14 недели, что это действительно происходит. За съемками вообще не было времени даже подумать и принять свое новое состояние. Не снимала ничего, потому что казалось, что это шутка. Может, это просто такая задержка, но на 15 неделе почувствовала первый толчок и с того дня у меня появилось самое интересное развлечение - общаться с Иосифом через животик. Могла провести часы за этим делом. Это была наша маленькая вселенная. Теперь эта Вселенная радует маму снаружи".

Кто стал отцом сына Светланы - пока неизвестно. Сейчас она находится в Великобритании и иногда публикует фото малыша.

Напомним, ранее стало известно, что 38-летняя звезда "Белого лотоса" родила первенца.

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