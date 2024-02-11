Она испытала серьезные проблемы.

Диетолог Леся Хользапфель после пятилетнего опыта внезапно решила отказаться от кето-диеты, пишет Newsweek.

"Кето-диета жестко ограничивает углеводы, помогая перевести организм в состояние кетоза, при котором для получения энергии вместо глюкозы сжигаются жировые запасы", - говорится в публикации.

Женщина признала, что поначалу кето-диета творила чудеса, по крайней мере, так ей казалось. Она быстра вернулась в форму после беременности.

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"Кето стала диетой, которая работала в течение пяти лет, пока не сломалась… Ситуация начала ухудшаться. Несмотря на соблюдение диеты, я испытала серьезные проблемы с кортизолом и надпочечниками, связанные с хроническим стрессом, которые усугублялись кето. Неожиданно я набрала более 20 килограммов", - отметила диетолог.

Позже выяснилось, что все это - последствия от долгосрочного влияния кето на гормоны, особенно в условиях стресса. В связи с таким развитием событий женщина приняла решение отказаться от кето-диеты.

Напомним, ранее женщина рассказала, как похудела на 36 килограммов за год без подсчета калорий.

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