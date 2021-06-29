Тест на драгере показал превышение нормы алкоголя в организме мужчины в 25 раз.

На Волыни патрульные полицейские задержали пьяного водителя, угнавшего автомобиль с шестью тоннами овощей.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Волынской области в Facebook.

Ночью патрульные получили информацию о том, что у заявителя на улице Львовской в Луцке угнали автомобиль Mercedes-Benz Vario. В авто было 6 тонн товара (овощи).

Патрульные установили, заявитель вернулся из рейса, куда ездил за овощами, оставил автомобиль напротив своего дома и пошел спать. А когда вышел, чтобы ехать на рынок, то обнаружил, что авто угнали.

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"Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили раздавленные овощи и следы на асфальте от колес, которые указывали на то, что транспортное средство уехало в сторону Львова", - говорится в сообщении.

Патрульные передали ориентировку всем экипажам. А впоследствии, один из них обнаружил автомобиль, который подходил под ориентировку, на повороте в село Баев.

В фургоне патрульные обнаружили мужчину, который пытался скрыться с места происшествия.

"Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия показало, что мужчина был нетрезв (стрелки алкотестера показали в небо, равное 5 промилле. Превышения в 25 раз)", - отметили в полиции.

Мужчину задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Светлана Макринская