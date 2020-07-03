Киву снова застукали за странной перепиской в Раде (фото)

На этот раз Илья Кива переписывался с абонентом «Яна Блядинская».

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская".

Переписку Кивы удалось заснять корреспонденту Цензор.НЕТ.

Депутат получил от Яны Блядинской фото ребенка на море, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание.

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"3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома".

Также отмечается, что во время переписки Киве пришло оповещение от Telegram-канала Models market channel. Это российский Telegram-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям 500 долларов, чтобы стать "ультра-топ клиентом" – 1500 долларов.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива объяснил разглядывание эротических фотографий во время заседания Верховной Рады тем, что это девочки из его «фан-клуба» присылают обнаженные фотографии.

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