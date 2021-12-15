Верхушка с арбористом упала с высоты около 12 м, мужчина получил легкие травмы.

В Романове Житомирской области главная районная елка упала во время установки вместе с арбористом.

Об этом пишет Твой Романов.

Дерево срезали уже в аварийном состоянии в соседнем населенном пункте. А во время доставки работниками коммунальных служб оно повредило интернет-коммуникации в нескольких селах, оставив их без связи.

Во время поднятия новогодней красавицы в центре Романова елка переломилась пополам.

Верхушка с арбористом упала с высоты около 12 м, мужчина получил легкие травмы.

"Мы пытались выровнять елку. И в определенный момент елка сломалась. Я, находясь на высоте ориентировочно метров 12, упал вместе с верхушкой. Спасла страховка, правда хорошо поцарапал лицо и получил ушиб", – рассказал пострадавший.

Тем временем местные власти теперь ищут новое дерево, поскольку открытие елки запланировано 19 декабря.

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Автор: Яна Ставская