Далеко не каждый защитный код оказывается надежным.

В эпоху современных технологий и развития гаджетов практически все люди пользуются смартфонами и банковскими картами. Чаще всего именно для этих двух направлений необходим пин-код - комбинация цифр, которую нужно ввести прежде чем получить доступ к данным.

Ранее мы говорили о том, как очистить память телефона, ничего не удаляя.

Какой самый распространенный пин код карты и смартфона - список

Исследователи кибербезопасности считают, что первое место в рейтинге наиболее популярных пин-кодов занимает комбинация "1234". Они считают, что если вы не знаете, какой PIN-код сделать, то от этого варианта точно лучше отказаться. Несмотря на то что многие люди до сих пор продолжают его использовать, он все-таки не безопасен.

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Также в рейтинг неудачных сочетаний цифр попали такие комбинации: 1111, 0000, 1212, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969 и 7777. Специалисты выяснили, что какие пароли из 4 цифр люди бы не выбрали из вышеперечисленных вариантов, любой из них не является надежным. Пользователи устройств и карт, на которых стоят эти пин-коды, чаще сталкиваются с утечкой данных, чем все остальные.

Если вы поняли, что пользуетесь одной из таких комбинаций, то перед тем как думать, как убрать пин код с сим карты и поменять на другой, убедитесь, что новый вариант будет лучше.

Специалисты по кибербезопасности привели несколько наименее распространенных сочетаний цифр. Нельзя сказать, что это сложные пин-коды на телефон или карту, но они хотя бы встречаются реже, чем те, что попали в "красный" список. К редким комбинациям относятся такие пароли: 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835 и 8093.

Принимать решение о том, какой PIN-код можно поставить на телефон, должны только вы, но уж точно не стоит выбирать одну из самых популярных комбинаций, а также не стоит использовать свою дату рождения. К сожалению, чаще всего люди не задумываются о рисках и угрозах, пока не столкнутся с ними сами - человеческий фактор работает "на авось". Люди несерьезно относятся к выбору пароля, потому что не представляют себе масштабов катастрофы, которая может произойти из-за утечки данных.

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