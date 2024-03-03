Исследователи не исключают, что существует эволюционная причина, по которой у кошек редкая шерсть возле ушей.

Кошки известны своей привередливостью в уходе: их мягкая, густая шерсть, кажется, требует постоянного внимания. Но вокруг ушей их шерсть гораздо реже.

Издание lives cience выяснило, нормально ли для кошек иметь лысины вокруг ушей.

По мнению экспертов, это не просто нормально, но, возможно, даже необходимо для эволюции кошек. Прежде чем исследовать слегка облысевшие участки, важно понять, что шерсть кошек играет ряд важных функций.

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"Она защищает их кожу от царапин", - рассказала Live Science Джудит Стелла, специалист по защите животных из Университета Пердью. "Она также служит для тепла... и социальных сигналов... и, вероятно, в ней есть какой-то защитный механизм. Однако шерсть не одинакова по всему телу".

Большая часть шерсти кошек состоит из двух слоев: более тонкого подшерстка, который обеспечивает тепло и истончается летом, и более грубого покрытия из защитных волосков, которое обеспечивает основную защиту. Эта двойная шерсть покрывает почти все тело, за некоторыми исключениями.

"На подушечках лап нет шерсти - волосы между пальцами собирают грязь и влагу, так что это не в их интересах", - говорит Стелла. "В перианальной области шерсть тоже немного тоньше, и это помогает поддерживать чистоту".

Область вокруг ушей - еще один особый случай. По словам Стеллы, более редкая шерсть на морде кошки - это совершенно нормально. Но ученые не совсем понимают, почему так происходит.

"Должна быть какая-то эволюционная, адаптивная причина, почему они такие", - говорит Стелла. "И моя теория заключается в том, что это связано со звуком".

Эта причуда внешности характерна не только для домашних кошек, она распространена среди мелких видов кошек, таких как африканские дикие кошки, оцелоты и рыси - все они принадлежат к подсемейству Felinae. У больших кошек, таких как тигры, львы и ягуары, относящихся к подсемейству Pantherinae, подобная лысина не развилась.

Джонатан Лосос, биолог-эволюционист из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Кошачье мяуканье: Как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана", это классический вопрос в эволюционной биологии.

"Как объяснить распределение признаков среди видов? Наличие лысых пятен у мелких кошек наводит на мысль, что это может быть результатом естественного отбора, что лысые пятна выгодны мелким кошкам, но не крупным", - отметил он.

Стелла предположила, что преимущество может заключаться в способе охоты этих разных видов кошек.

"Кошки могут слышать ультразвуковые звуки, а грызуны вокализируют в этом слуховом диапазоне", - сказала она. "Возможно, отсутствие шерсти помогает сфокусировать звуковые волны в ухе или сориентироваться, откуда идет звук".

Хотя мелкие виды кошек, как известно, охотятся на самую разную добычу, от птиц до змей, исследования показали, что большую часть их рациона составляют грызуны, что делает любые приспособления для обнаружения этих животных ценным преимуществом. Для больших кошек, которые охотятся на более крупных животных, таких как антилопы или кабаны, обнаружение ультразвуковых частот менее важно для выживания - возможно, именно поэтому у них не развился такой же отчетливый рисунок меха.

"Проблема изучения подобных гипотез эволюционной адаптации заключается в том, что легко придумать правдоподобное объяснение, но гораздо сложнее проверить эту гипотезу", - говорит Лосос. "Как бы мы проверили эту гипотезу? Возможно, с помощью детального акустического анализа кошачьего слуха. Или найти кошек с разной степенью облысения чтобы сравнить их способность обнаруживать грызунов или успешность охоты. Или найти способ устранить лысину и посмотреть, влияет ли это на успех охоты. Я не знаю, как это сделать, и не знаю никого, кто бы изучал эти лысые пятна".

На данный момент это всего лишь теория, но наличие этого признака у всего подсемейства Felinae убедительно свидетельствует о том, что такой мех дает конкретное адаптивное преимущество. Однако Лосос предостерегает от поспешных выводов без более конкретных доказательств.

"Всегда есть вероятность того, что признак может развиться по одной причине и лишь случайно оказаться полезным по другой", - сказал он. "Возможно, лысые пятна по каким-то причинам предпочтительнее при отборе на спаривание у мелких видов, но потом, когда они развились в результате полового отбора, оказалось, что они полезны для охоты".

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