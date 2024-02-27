Стерилизация любого животного - процесс, который обязательно должен отслеживать врач.

Многие владельцы домашних животных задумываются о том, чтобы стерилизовать своего питомца. Кто-то делает это во избежание нежелательного потомства, а кто-то не может иначе из-за медицинских показаний. Узнайте, как правильно проводится стерилизация собаки или кошки, и что нужно об этом знать.

Чем хороша стерилизация собак и кошек - плюсы

Елизавета Бабий, ветеринарный врач эндокринолог-репродуктолог, о стерилизации домашних любимцев:

Стерилизация - это огромные преимущества. Прежде всего это то, что меняется поведение. Например, кошка после стерилизации становится на порядок более спокойной, более кроткой и, самое важное, она не будет пытаться убежать. Коты склонны убегать, чтобы гулять, разведывать и завоевывать территории, если вас это не смущает, то стерилизация кота не обязательна.

Кошки убегают для того, чтобы найти котика, то есть у нее просто другие мотивы. Кроме того, огромное количество болезней будет профилактироваться за счет ранней стерилизации. В частности, онкология молочной железы. Если успеть произвести стерилизацию к первой течке, то риск снижается почти на 80%.

Если говорить о собаках, то "девушки" могут тоже метить территорию, чтобы их находили самцы. То есть и девушки метят, и самцы метят. От этого можно просто избавиться, сделав стерилизацию, да и от остальных поведенческих моментов, таких как, например, неконтролируемое бегство.

Почему важна стерилизация кошек

Бабий говорит, что у кошек есть такая вещь, как так называемая овуляция после сексуального контакта. То есть, она может забеременеть после того, как "погуляла" с котиком. Если у нее прошла течка, но она не погуляла, у нее клетка, которая должна оплодотвориться, остается в яичнике.

И чем больше проходит течек без "гуляний", тем больше этих клеток остается и они в дальнейшем могут становиться злокачественными. То есть, либо кошек нужно сводить, либо стерилизовать. Потому что получается, когда у нее течка - это проблема для самого животного, а у владельца - стресс, потому что она кричит, лезет на стену. И как показывает практика, эти течки становятся все более частыми и можно дойти до того, что будет течка раз в 3-4 недели.

У кошек нет такой фишки, как у человека, что обязательно надо родить. У них все это идет на уровне инстинктов. То есть кошка, когда беременная, когда кормит - она мама, а как только котята перестали ее сосать - у нее выровнялся гормональный фон и все, она уже не помнит, что была мамой. Беременность и вскармливание - это стресс. И если животное не имеет племенной ценности, если это любимец в семье, то намного было бы целесообразнее рано стерилизовать, и пусть оно живет не 8 лет, а больше - 12 и дальше, здоровое и счастливое, потому что ресурсы оно потратило исключительно на себя, а не на рождение и вскармливание своего потомства.

Зачем нужна стерилизация собак

У собак может быть гнойное воспаление матки. То есть опять же, если не наступила беременность, гормоны постоянно меняются, и матка может наполниться гноем. К сожалению, если это не лечить, то в 90% случаев будет летальный исход. Также собака может заболеть ложной щенностью, когда гормонально она "думает", что беременна. Тогда она будет играть с маленькими игрушками, как со щенками, защищать их, становиться агрессивной к владельцам.

Стерилизация собак также необходима, чтобы избежать воспаления семенников и онкологии. Также может развиться простатит, неконтролируемое подтекание мочи. Это тоже проблемы. Также может быть травматизм. Если, например, возле собаки где-то живет другая собака, у которой течка, она может начать вылизывать половые органы, что вызывает воспаление и дальнейшее инфицирование.

То есть, количество проблем огромно, их можно избежать, если своевременно провести кастрацию или стерилизацию. Лучше раз в год делать просто вакцину и знать, что у четвероногого любимца все хорошо. Как метод профилактики это - маст хэв.

В каком возрасте можно стерилизовать кошку и кота

Бабий говорит, что кастрировать кота лучше всего в период от 6 до 12 месяцев. Надо при этом смотреть на состояние животного, чтобы оно было нормально упитанное, здоровое. И конечно, чтобы кот имел достаточные размеры, потому что очень маленькому котенку просто физически тяжело это сделать. Это ювелирная работа, поэтому должно быть хотя бы 6 месяцев животному:

Если это питомец из питомника, который имеет ценность для разведения, но владелец не хочет его разводить, то есть методы химической кастрации. Это вообще с 3-х месяцев можно делать. Но все же самый лучший вариант - это период от 6 до 8 месяцев. Ибо в этот период котик начинает формироваться в половом смысле. И это будет самый безопасный момент. Если поймать этот момент, кот будет меньше метить, станет менее агрессивен в течение жизни, более контактен, более кроток.

Для кошечки лучший вариант - это к первой течке. Чаще всего это в 5-7 месяцев. Очень высокородные кошки, например мейн-куны, или абиссинцы могут быть стерилизованы вплоть до 9 месяцев, потому что у них половая зрелость наступает позже.

Также важно учитывать и противопоказания к стерилизации:

период течки (если не успели сделать процедуру до первой течки - не страшно, ждем, когда она закончится, и через 2-3 недели планируем стерилизацию);

беременность животного (в таком случае нужно ждать, когда кошка родит, вырастит котят, и после этого планово стерилизовать);

если уже есть котята, и она их кормит (чтобы поддержать лактацию, выделяется гормон пролактин - он повышает разность сосудов, что повышает риск кровотечения во время оперативного вмешательства);

если кошка худенькая, слабенькая, у нее нет сил.

Еще одно правило - если она входит в список пород, которым нужно быть осторожным с анестезией. Чаще всего это мейн-куны, британцы, шотландцы и иногда абиссинские котики. У них часто есть врожденные проблемы с сердцем, в этом случае их не только нельзя стерилизовать, просто надо предварительно обследовать.

Как проходит стерилизация кошки - подготовка животного

После того как вы выяснили, до какого возраста можно стерилизовать кошку, важно правильно подготовить животное к операции. Бабий подсказывает, как это сделать:

Если кошка без племенной ценности, она должна быть обработана в соответствии с возрастом, то есть должны быть сделаны вакцинации. И она должна быть клинически здорова, чтобы не было выделений из глаз, не было насморка, кашля, расстройств пищеварения. За несколько дней до процедуры ее следует показать ветеринарному врачу и спланировать дату проведения стерилизации. За 8-10 часов до вмешательства животное не кормить, но ограничивать воду не надо. Обычно операция длится около 30-40 минут, это связано с входом в наркоз. В течение 2-3 часов животное само из наркоза выходит. В общем, через 4-5 часов с момента, как ее привели к ветврачу, можно ее уже забрать домой. После операции нужно надеть кошке специальную попонку, чтобы она не сняла себе косметические швы.

У котов с кастрацией легче, потому что там не наркоз - животное вводят в медсон. Он успокаивается, не чувствует боли, находится в слабом сознании. Все вместе по процедуре занимает около 2-2,5 часов.

После вмешательства рекомендуется ношение защитного ворота, чтобы котик не зализывал рану, потому что это вызывает осложнение. И через 2-3 дня после вмешательства следует либо делать инъекции антибиотика, либо давать таблетки антибиотика.

Как проходит стерилизация собаки - подготовка питомца

У собак намного большая вариабельность, потому что у них огромная выборка размеров. Кастрацию можно проводить вообще чуть ли не с 5 месяцев. Лучший вариант, конечно, 7-9 месяцев если это мелкая порода, а больших собак, таких как доги, алабаи - даже ближе к полутора годам кастрировать, чтобы они полностью сформировались. Но вот здесь есть нюансы.

Раньше кастрировать не можем, потому что для здоровья вредно. А после кастрации в таком возрасте остаются некоторые поведенческие нюансы, потому что это уже взрослый сформированный кобель и знает, что делать "на гормонах" и, конечно, будет немного агрессивным. Но маленькие собачки - тойчики, ершики, шпицы - они становятся совершенно диванными, ручными и целовательными. Стерилизация собак-девочек оптимальна в возрасте 6-8 месяцев.

Относительно ухода - совершенно то же, что у котиков: у девочек - попонка, у ребят - защитный воротник. И конечно, курс антибиотикотерапии у самок, потому что это полостная операция, она достаточно серьезная.

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