Диетологи советуют не исключать из рациона эти успокаивающие продукты.

Определенные продукты могут успокоить человека ничуть не хуже ромашкового чая. Для этого нужно знать, какая именно еда успокаивает.

"То, что вы едите, может усилить чувство спокойствия, увеличивая выработку гормонов хорошего самочувствия, таких как серотонин, способствуя лучшему сну и уменьшая чувство тревоги", - сказала диетолог Лорен Твигге, пишет realsimple.

Какие продукты помогут успокоиться

Антиоксиданты: "Исследования показывают, что антиоксиданты могут усиливать чувство позитива, защищать от потери памяти и даже улучшать концентрацию", - сказала Твигге. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов включают бобовые, ягоды, яблоки и ассортимент орехов.

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Магний: "Магний может способствовать лучшему сну и расслаблению", - отметила специалист. Продукты, богатые магнием, также могут улучшать настроение, регулировать уровень сахара в крови и даже здоровье костей. Среди таких продуктов семена тыквы, шпинат и авокадо.

Витамин D: "Витамин D не только уменьшает чувство стресса, но и играет ключевую роль в выработке гормона мелатонина, способствующего сну", - отметила Твигге. Продукты, богатые витамином D, включают жирную рыбу, яичные желтки, грибы и сыр.

Триптофан: "Триптофан - это незаменимая аминокислота, содержащаяся в таких продуктах, как молоко, мясо и некоторые растительные продукты, которая помогает организму вырабатывать больше серотонина и вызывать чувство спокойствия", - рассказала Твигге. Поскольку триптофан связан с улучшением сна, продукты с высоким содержанием этой аминокислоты могут помочь расслабиться.

Макросы: "Сбалансированное соотношение углеводов, белков и жиров позволяет продуктам оказывать более сбалансированное воздействие на уровень сахара в крови, что может помочь поддерживать как настроение, так и общий уровень энергии", - объяснила Твигге.

Успокаивающие продукты и напитки

Миндаль

"Миндаль богат магнием, который помогает регулировать нервную функцию и уменьшать последствия стресса", - сказаладиетолог Мишель Рутенштейн.

Нут

Это еще один расслабляющий вариант пищи. "Нут богат витамином B6, который помогает поддерживать выработку серотонина, нейромедиатора "хорошего самочувствия", помогающего снизить тревожность", - отметила Рутенштейн.

Черника

Эта ягода хороша для расслабления и укрепления иммунной системы. "Черника богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают снизить окислительный стресс - фактор, который может способствовать тревожности, а также поддерживают здоровье мозга и способствуют ясности ума", - объясняет Рутенштейн.

Грецкие орехи

"Орехи - невероятно богатая питательными веществами пища, содержащая защитные вещества для мозга и соединения, такие как антиоксиданты, ненасыщенные жиры, витамины и минералы", - сказала Твигге.

Молоко

"Люди были правы, когда начали выпивать теплый стакан молока перед сном. В молоке содержится множество способствующих расслаблению питательных веществ, включая кальций, витамин D, магний и гидратирующие электролиты, а также восемь граммов высококачественного белка на порцию", - отметила Твигге.

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