Как и многие подобные вещи, джинсы с большими дырками окутаны рядом примет и суеверий.

Рваные джинсы когда-то были на пике популярности. Да и сейчас подобные модели можно встретить во многих магазинах. Хотя джинсы с дырками для многих являются способом самовыражения или любимым предметом гардероба, есть несколько причин, почему их лучше оставить в шкафу. УНИАН разбирался, куда и почему нельзя носить рваные джинсы.

Можно ли носить рваную одежду - приметы не однозначны

Как и многие подобные вещи, джинсы с большими дырками окутаны рядом примет и суеверий. К примеру, во многих культурах верят, что ношение рваной одежды привлекает в жизнь человека бедность и неудачи. Целая и аккуратная одежда, напротив, считается символом благосостояния.

Кроме того, существует поверие, что одежда отражает внутреннее состояние человека. Так, рваные штаны могут отражать негативные переживания.

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Но есть и более позитивные трактования. Например, в некоторых культурах убеждены, что рваная одежда отвлекает внимание смотрящего и защищает от сглаза.

Некоторые же считают, что рваная одежда сулит финансовый успех. Однако здесь есть нюанс - речь идет о случайно оставленных дырках, а не сделанных специально.

Куда не стоит носить джинсы с большими дырками

Каждый предмет гардероба имеет свое предназначение. Одежда - довольно мощный инструмент для выражения своего стиля, однако не стоит забывать об уместности.

Куда точно не стоит надевать вещи с дырками:

Официальные мероприятия и деловые встречи. Часто на подобных мероприятиях существует дресс-код - будь то рубашка с юбкой, строгий костюм или вечернее платье. Если вы появитесь официальных и деловых встречах в джинсах с дырками на коленях, это может создать впечатление несерьезности.

Часто на подобных мероприятиях существует дресс-код - будь то рубашка с юбкой, строгий костюм или вечернее платье. Если вы появитесь официальных и деловых встречах в джинсах с дырками на коленях, это может создать впечатление несерьезности. Церкви . Хотя появляться в церкви в штанах для женщин уместно, отдавать предпочтение все же лучше официальному стилю. Показать новенькие джинсы можно и в других местах.

Если вы берете подобные предметы гардероба с собой в отпуск, обязательно изучите традиции места, куда направляетесь. В некоторых культурах одежда с дырками считается неподобающей и вызывающей.

Можно ли сейчас носить рваные джинсы - что диктует мода

В 2024 году все еще носят джинсы с дырками на коленях. Однако подходить к выбору модели нужно ответственно.

Актуальными остаются рваные джинсы женские в синем, черном, белом, сером и бежевом оттенках. Что касается силуэта, лучше отдать предпочтение моделям свободного кроя с высокой посадкой.

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