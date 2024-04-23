Чтобы снизить уровень общего холестерина, можно также повысить показатель "хорошего" холестерина.

С каждым годом в человеческом организме растет уровень холестерина. Чтобы это предотвратить, можно бросить курить, уменьшить потребление алкоголя и поддерживать свой вес на нормальном уровне.

Как пишет Healthdigest, чтобы снизить уровень общего холестерина, можно также повысить показатель "хорошего" холестерина, ипопротеинов высокой плотности (ИПВП), которые очищают плохой холестерин из крови и отправляют его в печень.

Умеренные физические упражнения повышают уровень ИПВП, но есть и более простой вариант - включить в свой рацион один конкретный овощ. Речь идет об обычной свекле.

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Одна порция этого овоща в сыром виде содержит всего 58 калорий и 13 граммов углеводов. Пусть вас не пугают 9 граммов сахара, потому что та же порция свеклы содержит почти 4 грамма клетчатки и 2 грамма белка, которые замедляют пищеварение. Она также является хорошим источником калия - 442 миллиграмма. Если вы обезвожены, свекла может помочь, поскольку она на 88% состоит из воды. 148 микрограммов фолиевой кислоты (витамин В9) вместе с другими витаминами группы В защищают ваше сердце от болезней и инсульта.

Исследование 2011 года в Farmacia рассмотрело роль экстракта свеклы в холестерине и окислительном стрессе у крыс. Ученые в течение 10 недель кормили крыс пищей с высоким содержанием холестерина, а затем давали им экстракт свеклы в течение 70 дней. Это позволило снизить уровень холестерина ИПНП и триглицеридов, повысило уровень холестерина ИПВП и уменьшить связанный с холестерином окислительный стресс.

Если вы не любитель свеклы, то можно пить сок из этого овоща. Исследование 2015 года в Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences показало, что употребление свекольного сока в течение двух недель повысило уровень холестерина ИПВП, снизило уровень холестерина ИПНП, улучшило антиоксидантную способность организма и снизило уровень кортизола. Однако стоит знать, что ежедневное употребление этого продукта может окрасить вашу мочу и кал в красный цвет.

Согласно статье 2021 года в Food Science and Nutrition, свекла богата антиоксидантами, такими как бетанин, который может замедлить рост раковых опухолей или перекрыть их кровоснабжение. Кроме того, он может сделать раковые клетки более чувствительными к химиотерапии, уменьшая дозу химиотерапии и побочные эффекты от нее.

Нитраты в свекле могут снизить артериальное давление, поскольку они улучшают работу кровеносных сосудов. Они же могут улучшить приток крови к вашему мозгу, чтобы повысить когнитивные функции у пожилых людей. Этот овощ может защитить вашу печень, активируя защитные ферменты и снижая окислительный стресс.

Другие полезные для здоровья продукты

Как сообщал УНИАН, назван один мощный ингредиент, который поможет снизить уровень холестерина.

Уровень холестерина беспокоит всех, кто занимается своим здоровьем. Даже если вы сделали все возможное, чтобы снизить уровень холестерина без лекарств с помощью диеты и физических упражнений, с возрастом организм становится менее эффективным в его выведении. Есть напитки, которые способны повышать уровень хорошего холестерина в крови.

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