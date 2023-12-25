Если вы правильно разморозили продукт, то его снова надо заморозить в течение трех-четырех дней, подчеркнула эксперт.

Замораживание мяса дома - это привычный процесс, и далеко не все знают, как это правильно сделать, какой продукт опасен, и его просто надо выбросить.

Нельзя замораживать мясо, которое оставили размораживаться вне холодильника дольше, чем на два часа, идет речь на сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA). В ведомстве отметили, что если сырой продукт размораживали в холодильнике, то его безопасно снова замораживать без какой-либо термической обработки.

Американский диетолог Челси Эдвардс предупредила, что "есть определенные случаи, когда замораживать мясо опасно". "Мясо, которое пролежало при комнатной температуре более двух часов, нельзя замораживать, а лучше выбросить, поскольку из-за него возможны пищевые заболевания", - цитирует эксперта Southern Living.

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Диетолог отметила, что правильно размороженный продукт необходимо снова заморозить в течение трех-четырех дней. "Замораживание мяса может изменить его текстуру и вкус, но в целом оно безопасно... в процессе замораживания и размораживания может теряться влага, что может сделать мясо жестким, сухим...", - добавила Эдвардс.

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Ранее ученые провели длительное исследование и выяснили, когда нельзя есть ужин.

Исследователи из университета Сорбонна в столице Франции Париже пришли к выводу, что опасно употреблять пищу после 21:00, поскольку повышается риск сердечного приступа и инсульта. Доктор Дана Коэн посоветовала ужинать в такой промежуток времени - с 17 до 19 часов.

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