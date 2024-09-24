Сортировка летней одежды перед тем, как упаковать ее на следующий год, - дело, за которое вы будете благодарны себе в будущем.

Дни постепенно становятся холоднее, поэтому многие люди начали доставать более теплую одежду из шкафов и стали думать – что же делать с летними нарядами. Чтобы предметы гардероба не испортились за зиму, есть несколько правил, как их хранить.

Обычно летние вещи состоят из более легких и деликатных тканей, а это значит, что они легко мнутся и требуют определенной заботы. Издание The Independent собрало советы нескольких экспертов по правильному хранению легкой одежды на период "зимней спячки".

Сортируйте одежду перед тем, как убирать

Сортировка летней одежды перед тем, как упаковать ее на следующий год, – дело, за которое вы будете благодарны себе в будущем. Разделите свои стопки на "оставить", "починить", "пожертвовать" и "выбросить". Если есть что-то, что вам больше не нужно или не хочется носить, вы можете подарить это кому-то прямо сейчас, чтобы эта вещь не занимала драгоценное место в шкафу.

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Если вам трудно решить, в какую кучу положить старые летние шорты, спросите себя, когда вы в последний раз надевали эту вещь? Если это было не этим летом, просто будьте решительными и избавьтесь от них.

Помните о чистоте

Перед тем, как положить одежду на хранение, стоит убедиться, что она чистая. Любые пятна, которые вы пропустите сейчас, возможно, не удастся вывести следующим летом. Кроме того, пятна от еды или цветочной пыльцы могут привлекать жуков, которые могут "прогрызть" вашу одежду насквозь.

Что касается хлопка, то мягкая тонкая дышащая ткань легко мнется, тогда как хлопково-полиэстеровые смеси мнутся гораздо меньше.

Для очистки летних белых вещей эксперт по ведению домашнего хозяйства и уходу за тканями Мэри Марлоу Леверетт советует использовать холодную воду. Но всегда читайте этикетку, чтобы узнать, можно ли добавлять отбеливатели на основе хлора или лучше использовать кислородный отбеливатель.

"Используйте низкую температуру и не сушите хлопковые вещи на высокой температуре в сушилке, чтобы избежать усадки. Развешивайте их сушиться, чтобы уменьшить количество морщин", – добавляет она.

Еще одна популярная летняя ткань – лен – подвержена серьезному сминанию.

"Если вы предпочитаете опрятный, не помятый вид, возможно, вам стоит отдать вещь в химчистку перед тем, как хранить ее целый год", – говорит Леверетт.

Тщательно продумайте, где хранить упакованные вещи

Если у вас ограниченное пространство, отличным вариантом станет упаковка одежды в вакуумные пакеты.

В то же время эксперт по дизайну интерьера компании Hammonds Fitted Furniture Мелисса Денхэм говорит, что вакуумная упаковка не рекомендуется для любых деликатных изделий из шерсти, меха или перьев, поскольку существует риск сплющивания волокон, что в конечном итоге может повредить ткань.

Если вы хотите обеспечить безопасность своей одежды – и иметь возможность использовать её во время праздников в зимние месяцы – лучшим вариантом может быть развешивание или упаковка вещей в коробки.

"Если у вас есть место под кроватью, воспользуйтесь им, ведь оно используется очень мало. Существуют коробки с линейным эффектом, которые хорошо смотрятся и на шкафу", – советует исполнительный директор компании A Place for Everything Саймон Гланвилль.

Еще одно хорошее решение – разделители для ящиков, которые могут помочь с организацией гардероба в целом. Они не только помогают организовать одежду по категориям, но и убирают беспорядок, говорит Денхэм.

Вешайте одежду правильно

Если вы развешиваете какие-либо вещи, здесь тоже есть на что обратить внимание. Выбирайте прочные вешалки, которые не ржавеют и не окрашивают ткань, а также избегайте тонких проволочных вешалок, советует Леверетт.

Структурированные вещи, такие как пиджаки, юбки и брюки, хорошо подходят для вешалок.

"Используйте бархатные вешалки для деликатных тканей, таких как расшитые бисером платья или шелковые блузы, а затем надевайте на них мешок для хранения", – говорит Гланвилль.

Трикотажные же вещи лучше хранить в коробках, чтобы избежать деформации.

"Тканевые мешки для хранения – лучший вариант, чем полиэтиленовые, потому что в них может циркулировать воздух, что предотвратит накопление влаги и повреждение вещей", – подчеркивает говорит Мэри Марлоу Леверетт.

Если вы остановите свой выбор на тканевых мешках для хранения, предварительно постирайте вещь в стиральной машине (и тщательно высушите), чтобы удалить споры плесени.

Если вы не хотите вкладывать деньги в тканевый мешок для хранения, используйте простынь или наволочку из 100% хлопка, чтобы накрыть развешанную летнюю одежду, советует Леверетт. Просто вырежьте небольшое отверстие, чтобы вешалки могли проскользнуть сквозь него. Это предотвращает оседание пыли на одежде и позволяет ей "дышать" во время хранения.

Складываем гардероб в коробки правильно

Когда вы пакуете вещи в коробки, одежду лучше скручивать, а не складывать. Скручивание предотвращает образование жестких складок. Если же вы выбираете картонные коробки, убедитесь, что они не содержат кислот в составе.

Картонные коробки, которые вы покупаете в супермаркете, опасны для хранения одежды, предупреждает Леверетт. Они изготовлены из древесной массы, которая может вызвать пожелтение и пятна на одежде. Кроме того, клей, которым они скреплены, может привлекать насекомых.

Пластиковые контейнеры – лучший вариант для хранения одежды, поскольку они не пропускают влагу и нежелательную моль. Выстелите контейнер чистой 100% хлопковой простыней, чтобы хрупкие вещи не касались пластикового контейнера.

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