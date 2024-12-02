Когда вы тренируетесь натощак, ваш организм использует жировые запасы для получения энергии.

Утренняя зарядка – лучший способ начать день, и лучше делать ее перед завтраком, пишет EatThis.

"Когда вы тренируетесь натощак, ваш организм использует жировые запасы для получения энергии, а не углеводы из последнего приема пищи. Результат? В итоге вы сжигаете больше жира во время тренировки", — объясняет Джош Йорк, сертифицированный персональный тренер, основатель и генеральный директор GYMGUYZ.

Кроме того, тренировки натощак дают вашему метаболизму хороший импульс, помогая вам сжигать больше калорий в течение дня — даже после того, как ваша тренировка закончится. Вот пять лучших тренировок перед завтраком, которые помогут вам похудеть.

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Альпинист

Примите положение высокой планки.

Попеременно быстро поднимайте одно колено к груди, удерживая другую ногу вытянутой позади себя.

Ускоряйтесь, как при беге на месте.

Выполните 6-8 раундов с интервалами в 20 секунд с 10-секундным отдыхом между ними.

Берпи

Начните с прямой стойки, ноги на ширине плеч.

Согните колени и опуститесь в присед.

Положите руки на пол и отведите ноги назад, чтобы принять положение высокой планки.

Выполните отжимание.

Подпрыгните ногами вверх, чтобы они встретились с руками.

Взрывным движением подпрыгните, вытянув руки над головой.

Выполните 3-5 подходов по 10-15 берпи в каждом подходе в зависимости от вашего уровня физической подготовки.

Планка

Лягте на живот, ноги вместе, предплечья на полу, локти под плечами.

Держите тело прямо и напрягите корпус, удерживая положение.

Выполните 2–3 подхода и удерживайте планку от 30 секунд до 1 минуты.

Приседания

Встаньте прямо, поставив ноги на ширину плеч.

Отведите бедра назад, согните колени и опуститесь в присед.

Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу.

Поднимитесь обратно.

Выполните 2–4 подхода по 10–15 повторений в подходе.

Велосипедные скручивания

Лягте на спину, поднимите ноги и плечи над полом, руки заведите за голову.

Сделайте скручивание, подтянув левый локоть к правому колену и вытянув левую ногу.

Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, продолжая чередовать.

Выполните 3 подхода по 12–20 повторений на каждую сторону.

Ранее фитнесс-эксперт рассказал о тренировке, которая может стать вашим решением, если вы хотите похудеть "навсегда", а текущая программа не справляется . Это метод интервальной тренировки, который сочетает ходьбу, бег трусцой и спринт, чтобы ваше тело было полностью задействовано и напряжено.

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