Утренняя зарядка – лучший способ начать день, и лучше делать ее перед завтраком, пишет EatThis.
"Когда вы тренируетесь натощак, ваш организм использует жировые запасы для получения энергии, а не углеводы из последнего приема пищи. Результат? В итоге вы сжигаете больше жира во время тренировки", — объясняет Джош Йорк, сертифицированный персональный тренер, основатель и генеральный директор GYMGUYZ.
Кроме того, тренировки натощак дают вашему метаболизму хороший импульс, помогая вам сжигать больше калорий в течение дня — даже после того, как ваша тренировка закончится. Вот пять лучших тренировок перед завтраком, которые помогут вам похудеть.
Альпинист
- Примите положение высокой планки.
- Попеременно быстро поднимайте одно колено к груди, удерживая другую ногу вытянутой позади себя.
- Ускоряйтесь, как при беге на месте.
Выполните 6-8 раундов с интервалами в 20 секунд с 10-секундным отдыхом между ними.
Берпи
- Начните с прямой стойки, ноги на ширине плеч.
- Согните колени и опуститесь в присед.
- Положите руки на пол и отведите ноги назад, чтобы принять положение высокой планки.
- Выполните отжимание.
- Подпрыгните ногами вверх, чтобы они встретились с руками.
- Взрывным движением подпрыгните, вытянув руки над головой.
Выполните 3-5 подходов по 10-15 берпи в каждом подходе в зависимости от вашего уровня физической подготовки.
Планка
- Лягте на живот, ноги вместе, предплечья на полу, локти под плечами.
- Держите тело прямо и напрягите корпус, удерживая положение.
Выполните 2–3 подхода и удерживайте планку от 30 секунд до 1 минуты.
Приседания
- Встаньте прямо, поставив ноги на ширину плеч.
- Отведите бедра назад, согните колени и опуститесь в присед.
- Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу.
- Поднимитесь обратно.
Выполните 2–4 подхода по 10–15 повторений в подходе.
Велосипедные скручивания
- Лягте на спину, поднимите ноги и плечи над полом, руки заведите за голову.
- Сделайте скручивание, подтянув левый локоть к правому колену и вытянув левую ногу.
- Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны, продолжая чередовать.
Выполните 3 подхода по 12–20 повторений на каждую сторону.
Ранее фитнесс-эксперт рассказал о тренировке, которая может стать вашим решением, если вы хотите похудеть "навсегда", а текущая программа не справляется . Это метод интервальной тренировки, который сочетает ходьбу, бег трусцой и спринт, чтобы ваше тело было полностью задействовано и напряжено.