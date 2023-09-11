Собаки прожили тяжелую жизнь, которая сильно повлияла на их здоровье.

"Усыновление" может коренным образом изменить жизнь домашних любимцев. Аврора и Аполлон – мать-собака и ее сын из Пенсильвании – яркий тому пример. Их "усыновили" вместе в начале этого года.

"Мы нашли Аврору на веб-сайте об усыновлении и спросили. Через несколько дней они внесли в список ее сына. Мы думали, что лучший шанс получить Аврору – усыновить Аполлона. Мы не могли и желать лучшей пары собак. Им нравится быть вместе. Мы всегда хотели двух собак, и это была отличная возможность", – рассказал Newsweek Алан, который забрал домой обеих собак в марте 2023 года.

Алан поделился фотографией любящей мамы и сына, которые теперь все время проводят вместе, на Reddit. Фотография, на которой собаки вместе свернулись калачиком, получила более 20 000 лайков и сотни положительных комментариев.

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"Так рада, что вы взяли их вместе. Эта фотография – самая милая вещь в мире", "Это так трогательно... Спасибо, что взяли обоих! Всегда грустно, когда щенки расстаются со своей мамой такими маленькими", – пишут пользователи.

У Авроры и Аполлона нет хорошей "родословной" (тест ДНК показал, что мама-собака представляет собой смесь пиренейского зенненхунда и хаски, а ее сын Аполлон – смесь еще большего количества пород). Они прожили тяжелую жизнь, которая сильно повлияла на их здоровье.

"Казалось, им было тяжело в жизни, пока они не переехали к нам. У Авроры был сердечный гельминт, поэтому нам пришлось пройти процесс лечения, а теперь у Аполло дисплазия тазобедренного сустава, и мы собираемся через это пройти. Кроме того, у них обоих была болезнь Карре (чумка), поэтому теперь мы также должны бороться с этим", – рассказал Алана в соцсети.

Усыновление собак - интересные истории

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