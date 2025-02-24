Эта птица является одной из крупнейших во всем мире и ее боятся, хоть она и не является хищником.

Австралия кроме потрясающих пейзажей, известна своими животными. Коалы, кенгуру, утконосы. Все они довольно милые и классные, однако сразу же приходится вспомнить про существование ядовитых змей и пауков. А сейчас и вовсе оказывается, что не только они пугают местных жителей. Есть еще одна особенная птица — казуар.

Она одна из крупнейших птиц в мире и выглядит как существо из другой геологической эпохи, пишет CNN.

Казуар ростом с человека, покрыт глянцевыми черными перьями, имеет пронзительные глаза, ходит на двух лапах, может весить до 63 кг и обладает огромным когтем-кинжалом на каждой ноге.

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"В них есть что-то первобытное. Они выглядят как живые динозавры", — говорит Эндрю Мак, который пять лет изучал казуаров в дикой природе Папуа-Новой Гвинеи. Казуары относятся к бескилевым птицам, то есть не умеют летать. Кроме того, они получили сомнительное звание "самой опасной птицы в мире". При этом они, предпочитая уединение в тропических лесах, реже сталкиваясь с людьми, находятся под угрозой исчезновения.

Несмотря на их внушительную внешность, казуары играют важную роль в экосистеме тропических лесов. Будучи крупнейшими в мире фруктоядными птицами, они ежедневно поедают и переваривают десятки фруктов, а затем распространяют их семена с пометом, способствуя росту новых растений в лесу.

Как нужно вести себя с казуарами и почему они так пугают

Ранее в сети стало популярным видео, на котором женщина пыталась уберечь свой бургер из McDonald's от лап голодного казуара. Если вы встретите казуара в дикой природе, первое, что нужно сделать — это спрятать руки за спину".

"Будьте как можно менее заметными, чтобы не привлекать внимание птицы. Отойдите за дерево, слейтесь с окружением. Не кричите, не размахивайте руками. Если у вас в руках еда, спрячьте ее в карман или за спину. Лучше быть незаметным, чем оказаться источником потенциального корма", - заявляет основатель сообщества за сохранение прибрежных казуаров Питер Роулз.

Инстинктивная реакция человека при виде казуара — убежать, но это может только усугубить ситуацию. Как и их родственники — эму и страусы, казуары быстро бегают и легко догоняют человека.

Согласно исследованию 2001 года, опубликованному в Journal of Zoology, 75% опасных встреч между людьми и казуарами происходят из-за того, что люди сами начинают их подкармливать, что делает этих животных более агрессивными и смелыми.

Кроме того, вам не следует ездить на черных или темно-синих авто в районе тропиков Квинсленда, чтобы избежать встречи с казуарами. Бывали случаи, когда казуары видели свое отражение в кузове автомобиля и начинали агрессивно атаковать его, принимая за соперника.

Другие удивительные новости о животных

Ранее УНИАН сообщал, как дикие животные превратили съемки блокбастера в битву за жизнь. Речь идет о фильме "Рев" 1981 года. Он был задуман как впечатляющий блокбастер и одновременно пропагандистский фильм о важности сохранения дикой природы.

Кроме того, вот почему вы никогда не должны убивать комнатных пауков. Как пишет научный вестник IFI Science, маленькие пауки, которые проникают в человеческое помещение, не представляют никакой угрозы для людей.

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