По тому, какой расцветки машину выбрала себе какая-то личность, можно определить, какие у нее есть особенности, свидетельствуют данные, которыми поделилась специалистка.

Любимый цвет не только может указать на состояние личности, но и влияет на то, как она сама себя воспринимает и имеет влияние на восприятие личности другими людьми.

Что значит, если человеку нравится синий цвет или ряд других

Выбор расцветки играет огромную роль в том, как нас воспринимают другие, и как мы сами относимся к себе, приводит сведения психолога Шакаилы Форбс-Белл издание Express. Эксперт отметила, что при выборе гардероба стоит учитывать "силу цвета".

В британском торговом центре Lakeside провели исследование и выяснили, что четверть опрошенных британцев получили работу, о которой мечтали, после того, как пошли на собеседование в светло-голубой одежде. Некоторые опрошенные также поделились, что для получения повышения зарплаты лучше отдать предпочтение оранжевой одежде.

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По ее словам, вот что означает, если человеку нравится фиолетовый цвет, индиго или синий – такие расцветки активируют парасимпатическую нервную систему (ее работа направлена, в частности, на запасание энергией, восстановление сил) и заставляют людей чувствовать себя медитативными, задумчивыми и расслабленными.

Шакаила добавила, что если человеку нравится красный цвет, желтый, золотой или оранжевый, то у него активируется симпатическая нервная система (занимается управлением внутренними органами во время траты энергии организмом, в частности, при разных видах нагрузки) и заставляет его чувствовать себя более энергичными и общительным.

Специалист по психологии цвета Сьюзи Чиаццари рассказывала, что расцветка машины кое-что говорит о ее владельце.

Что значит, если человеку нравится белый цвет авто или другой

Чиаццари подчеркнула, что белый ассоциируется с чистотой, а любителям такого цвета приписывают дальновидность и организованность.

"Водители серых автомобилей более осторожны и не обязательно хотят выделяться из толпы. На самом деле, серые автомобили справляются с этой задачей как нельзя лучше, поскольку они практичны и надежны в любых погодных условиях", - сказала специалист.

Она подчеркнула, что, если человеку нравится серый цвет, то он прагматичный, рациональный и трезвомыслящий. Чиаццари также поделилась, что любители красного уверенны в себе, наверняка имеют быструю реакцию и не боятся оказаться у всех на виду. Собеседница утверждала, что водители красных машин увереннее в себе, чем те, кто водят белые или серые машины.

Что значит, если человеку нравится зеленый цвет авто или желтый

Специалист сказала, что любители зеленых машин – уравновешенные, надежные люди, которые точно знают, чего хотят от жизни. Еще она поделилась, что водители таких авто обычно непривередливы.

По словам Чиаццари, если человеку нравится желтый цвет или оранжевый, то он, как правило, является экстравертом, который любит водить авто и видеть новые места.

Ранее психолог Ирина Шенье рассказала УНИАН, как нельзя вести себя с теми, кого мы любим. Эксперт поделилась, что есть главные ошибки в отношениях. В частности, можно допустить такие "проколы" – двояко вести себя (одновременное хотеть слиться и сбежать), а также избегать романтических отношений, если в детстве был опыт нездоровых взаимоотношений с родителями.

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