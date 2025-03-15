Психолог объяснила, на что в отношениях можно "закрыть глаза", а что нельзя прощать никогда.

Отношения - это сложный процесс между людьми, который требует усилий с обеих сторон. Часто люди допускают ошибки в отношении к своим партнерам, которые могут иметь фатальные последствия и даже привести к разрыву. Однако существуют также моменты, когда один из партнеров слишком часто "закрывает глаза" на ошибки другого, что также недопустимо во взаимоотношениях с любимыми.

Психолог Ирина Шенье в комментарии для УНИАН назвала главные ошибки в отношениях и объяснила, как не следует вести себя со своим партнером. А также рассказала, какие темы важно обсуждать с любимыми, чтобы не потерять эмоциональную связь и в конце концов не расстаться.

Как нельзя вести себя со своим партнером

Эксперт отмечает: важно не впадать в свои привычные травмы, чтобы не нарушить отношения. Она назвала три возможных состояния этого этапа:

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Избегание романтических отношений, если в детстве был опыт опасных или абьюзивных отношений с родителями.

Желание сближения и слияния с человеком в одно целое, если в детстве не хватало стадии слияния с родителями.

Двоякий стиль поведения - одновременное желание слияния и бегства. Как следствие, возникновение так называемой "драмы" в жизни.

"Если вы почувствуете, что хотите воплотить в жизнь один из таких привычных способов поведения, к примеру, избежать отношений, то нужно сесть и задуматься, где и когда вы уже сталкивались с такими ощущениями, в каких отношениях, и помогало ли вам отдаление, или это приводило к разрушению отношений", - отмечает Шенье.

Также она отмечает, что нужно осознать свою травму и в новых отношениях не скатываться к привычному поведению, которое вредит обоим партнерам. Важно понять, как успокоить себя.

Специалист советует действовать следующим образом:

Тем, кто обычно исчезает, следует разработать новый план в отношениях и не исчезнуть, а пойти на сближение маленькими шагами.

Тому человеку, который хочет слиться с партнером, также надо себя останавливать, понять, что это его привычный стиль поведения и попытаться вовремя переводить фокус внимания на себя, на все другие сферы жизни.

У такого человека может возникать страх покинутости, и он должен научиться с ним справляться, отвлекать себя. Например, если возникают тревожные мысли, что партнёр его бросит или предаст, может помочь техника перехода из мыслей в тело - пойти на массаж, позаниматься спортом, принять тёплую ванну, погладить мягкий плед. То есть нужно сделать что-то такое, что поможет переключить внимание с мыслей на тело.

Если есть желание то злиться, то убежать, тогда стоит планировать отношения, в которых будет достаточно эмоций.

Стоит устраивать свидания, во время которых можно получить много эмоций. Это может быть картинг, тир, конная прогулка, лепка из глины, а также эти свидания могут стать сюрпризами для партнера, что вызовет еще больше эмоций. Нужно придумывать что-то положительное, чтобы потребность в сильных эмоциях не реализовывалась через негатив - скандалы, упреки.

О чем важно говорить в отношениях, чтобы не потерять их

Психолог говорит, что во время первых свиданий и уже в серьезных отношениях важно говорить о потребностях друг друга. Вы должны спрашивать у партнера, чего бы ему хотелось в отношениях, и самому говорить о своих потребностях.

Также Шенье указывает, что нужно обсуждать, что для партнера означает "любовь", в частности, это подарки и материальные вещи, или время, физический контакт, поддержка.

Не менее важно разговаривать о будущем - кем вы себя видите, и кем себя видит партнер. Это позволит понять, идете ли вы в одном направлении.

Кроме того, эксперт отмечает, что также пары должны обсуждать, чего им не хватает в отношениях, личные границы друг друга, что не нравится в общении друг с другом и деньги:

Важно говорить о деньгах, распределении финансов, накоплениях, о том, кто за что отвечает в семье. Часто при построении отношений не говорят о деньгах, но потом эта тема всплывает, и получается, что у людей могли быть разные взгляды на финансовую сферу.

Есть временные, физические, психологические границы, а также границы личных вещей и пространства. Под временными границами речь идет о том, как нельзя использовать время человека, к примеру, опаздывать. Физические границы касаются тела - то есть человек может объяснить, как к нему можно или нельзя прикасаться.

Границы личных вещей и пространства - это то, насколько можно брать вещи человека, надо ли стучать, заходя к человеку в комнату. Под психологическими границами подразумеваются мечты и цели человека, его чувства, и это нельзя обесценивать. Очень часто другие люди могут обесценивать чувства человека и даже не замечать это. В частности, когда говорят, что у "кого-то еще большие проблемы, чем у тебя".

На что лучше "закрыть глаза", а что нельзя прощать никогда

Для каждого человека ступень "нормально" разная. Прежде всего вы сами должны для себя определить, что для вас вполне приемлемо и на это можно "закрыть глаза", а что недопустимо. Шенье говорит, что для многих людей даже измена может быть приемлема. Здесь важно понимать себя и слышать, что для вас нормально.

Однако психолог указывает, что не стоит закрывать глаза на абьюз в любом проявлении - или физический, или сексуальный, или экономический, или эмоциональный. Правда, часто люди, которые находятся в абьюзивных отношениях, даже этого не замечают. Она рассказала, что труднее всего уловить эмоциональный абьюз, когда обесценивают чувства:

Человек начинает сомневаться в себе, в своих чувствах, падает его самоценность, и ему тяжело уйти из таких отношений, потому что он не верит, что может быть еще кому-то нужен, кроме своего партнера. После таких отношений у человека почти разрушена самооценка.

В начале построения отношений нужно присматриваться к поведению человека, и если один раз что-то не понравилось, то следует становиться еще более бдительными. При этом нужно ориентироваться на то, что вы чувствуете. Если у человека не выставлены границы, тогда он может не понять, что в поведении партнера для него не окей, но ощущения могут просигнализировать, что что-то не так. К примеру, во время общения с человеком вы можете чувствовать стыд, обижаться, испытывать дискомфорт, злость, разочарование, постоянно есть чувство вины.

"Такие ощущения во время общения с человеком могут свидетельствовать, что происходит что-то не то. Если во время общения постоянно возникает дискомфорт, то нужно на что-то обратить внимание. Стоит спросить себя: "А почему мне дискомфортно - из-за его слов, целей, идей об отношениях, или из-за его обесценивания моих эмоций?". Над этими вопросами следует задуматься", - подытожила Шенье.

Напомним, ранее УНИАН писал о романе, который построен на страхе одиночества. Психолог назвал четыре признака, которые свидетельствуют об этом и раскрыл из каких этапов состоят здоровые и долговременные отношения.

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